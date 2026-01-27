未來一週兩波降溫！ 連2天「挑戰冷氣團」時間曝

今(28)日東北風影響，基隆北海岸有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮指出，有兩波冷空氣將報到，下週三、四清晨低溫達到大陸冷氣團標準，留意日夜溫差大。

未來一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今(28日)晨觀測資料顯示，臺灣附近中低雲很多，北部、中部山區及東半部海上有降水回波，北部、中部山區明顯降雨。截至5：02本島縣市的平地最低氣溫為新竹(湖口鄉)12.0度，臺北測站則降至15.3度、僅符合「東北季風」的標準。

廣告 廣告

吳德榮指出，最新(27日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(28)日「東北季風」影響，北部、中部山區雨後多雲、東半部偶有局部短暫雨，北臺偏冷；中南部多雲時晴、白天舒適微熱、早晚微冷。今日中部3000公尺以上高山有飄雪機率，今晚明晨本島平地最低氣溫仍可降至12度左右。各地區氣溫如下：北部12至17度、中部13至26度、南部14至28度、東部14至24度。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日至週六(29至31日)各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升；明日北微涼、中南舒適，週五、六各地晴暖舒適，連日的早晚氣溫皆低，日夜溫差大。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，週六晚另一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；下週日至週二(1至3日)冷空氣影響，北臺偏冷，下週日、一北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，下週二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。

吳德榮說明，下週三至週五(4至6日)冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，但因夜間輻射冷卻強、早晚氣溫低，日夜溫差很大。下週三、四的清晨，臺北測站有短暫觸及「大陸冷氣團定義」(≦14度)的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

延伸閱讀

高雄警追緝拒檢車輛遭衝撞 「連開15槍」仍被逃逸

超冷東北風狂吹！16縣市防8級強陣風 颳到明晚

接見美台商業協會 卓榮泰盼推動「避免雙重課稅協定」