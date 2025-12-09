未來一週可能發生「311等級強震」! 日氣象廳：機率大幅上升至1％

[Newtalk新聞] 日本青森縣外海深夜發生強震，日本氣象廳與內閣府今（9）天凌晨2點召開聯合記者會，首次發布「北海道・三陸外海後發地震注意報」警告，北海道根室沖至三陸外海一帶，接下來一週內有發生規模8以上大地震的可能，機率從原本的0.01%大幅上升至1%。

根據產經新聞報導，日本氣象廳指出，此注意報是根據全球歷史地震統計所做出的判斷，顯示該區域的地震風險相較平時顯著升高。根據資料，像這樣的情況下，未來7天內發生規模8或以上強震的可能性，從以往的「千次中才一次」升高至「百次中就有一次」。本次注意報的有效期間為一週，至12月16日凌晨0時止。

日本氣象廳地震火山技術調查課長原田智史強調，最壞情況下日本可能會發生與東日本大震災等級相當的強震」，呼籲民眾提高警覺，做好萬全準備。2011年東日本大震災先是發生規模7.3的地震，兩天後便引發規模9.0的巨大地震。1963年也曾在擇捉島（北方領土）南東方外海發生規模7.0地震後，短短18小時內又發生規模8.5的強震。

內閣府呼籲民眾立刻啟動「特別備災模式」，包括睡覺時將避難用品放在床邊、隨時攜帶緊急逃生包、確保即便半夜接獲海嘯警報也能立即避難。此外也應重新確認避難路線、家人聯絡方式、家具固定情況與居家備品存量。內閣府參事官森久保司表示，目前並未確認將發生大地震，但仍請民眾比平時更加注意，社會與經濟活動可持續進行，但防災警覺不可鬆懈。

