未來一週天氣四變！週三北、東部水氣增 週五中南部雨勢露臉

受大陸冷氣團南下影響，今（14）日全台氣溫明顯下降，各地高溫約落在17至20度之間，中部及台東地區則約23至25度，早晚偏涼。中央氣象署指出，未來一週天氣型態分為四個階段，氣溫與降雨將隨之變化，須留意日夜溫差，週三起北部、東半部水氣稍增，中南部則週五起降雨機率提高。

氣象署表示，第一階段為週一（15日）及週二（16日），天氣型態以乾冷為主，搭配輻射冷卻效應，清晨氣溫偏低，局部地區低溫有機會降至10度以下，不過白天氣溫回升可達20度以上，日夜溫差至少10度，提醒民眾適時調整衣物。天氣大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

第二階段為週三（17日）及週四（18日），東北季風稍增強，北部及宜蘭氣溫略降，新竹以南地區日夜溫差仍大。降雨方面，迎風面的基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島偶有零星飄雨，其餘地區多雲到晴。

第三階段為週五（19日）至週六（20日），東北季風稍減弱，但南方水氣增加。東半部及恆春半島有局部短暫雨，中北部山區及南部地區也有零星降雨機會，中南部天氣將逐漸轉為濕潤。

第四階段為週日（21日），另一波冷空氣南下，東北季風再度增強，北部及宜蘭天氣轉涼，桃園以北、宜蘭、花蓮及恆春半島有局部短暫雨，台東則有零星飄雨，外出建議攜帶雨具。

氣象署提醒，週一清晨基隆北海岸及東半部沿海地區（含蘭嶼、綠島）容易出現長浪現象，冷空氣影響期間，沿海及離島地區也可能出現強陣風，民眾從事海邊活動務必注意安全。

