未來一週天氣看這裡！ 東北季風影響北台灣濕涼「這天起回溫」

氣象署今說明未來一週天氣，東北季風影響北台灣濕涼。（鏡報林煒凱）

氣象署今（2）日針對未來一週天氣進行說明，「週三前東北季風影響北台濕涼，週四起東北季風減弱溫升雨少」，氣象署預測，低溫部分北部、東北部最低溫是19度，週四回溫約26到29度。

｢週三前東北季風影響北台濕涼，週四起東北季風減弱溫升雨少｣，氣象署說，11月4日、11月5日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

氣象署說，11月4日水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢的機率，大台北地區有短暫雨，北部、東部地區及中部山區有局部短暫雨，東南部地區、南部山區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，11月5日北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

廣告 廣告

氣象署低溫預測北部、東北部19至21度，中南部、花東21至23度，馬祖17度，金門19、20度，澎湖22度；高溫預測北部、東北部23至26度，花東2529度，中南部30至32度，馬祖18至21度，金門23至25度，澎湖24度。

氣象署說，11月6日東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、東北部白天氣溫稍回升；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；11月7日至11月9日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

氣象署說明，11月6日至11月9日低溫預測:台灣各地及澎湖、金門21至22度，馬祖19、20度；高溫預測北部、東半部26至29度，中南部30至32度，馬祖21、22度，金門及澎湖25、26度。

更多鏡週刊報導

黃明志捲「謝侑芯命案」駁斥吸毒 大馬警方打臉：尿檢驗出4毒品陽性反應

林岱樺造勢疑教「低報年齡」！本人急澄清 民進黨高市黨部：別干擾民調作業

台中太平山區「民眾私養6山豬」！ 農業局曝檢驗結果「增列高風險豬場」