未來一週天氣3轉變！ 週二回暖、週五晚冷氣團再報到

受大陸冷氣團影響及華南雲系東移，今（1）日全台幾乎都有短暫陣雨，北部及宜蘭地區最低溫約13度，體感濕冷。中央氣象署指出，下週天氣將呈現「濕冷→回暖→再轉冷」的變化，週一（2日）偏濕冷，週二（3日）白天起回溫轉晴，至週五（6日）晚起鋒面及冷氣團影響，天氣轉雨、氣溫明顯下降。

氣象署表示，週一（2日）受冷氣團影響、水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭易有短暫雨，桃園以北、花東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南則為局部短暫雨後轉多雲。中部以北及宜蘭低溫約14至15度，金馬約10至11度，南部及花東約15至17度，北部、宜花及金馬白天氣溫仍低於20度。

週二（3日）清晨冷氣團持續影響，白天轉晴，降雨範圍縮小，東半部仍有局部短暫雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星降雨，其餘地區多雲到晴，各地低溫約13至16度，金馬約10至12度，氣溫稍回升，但北台灣整天仍偏涼，高溫約18至20度。

週三（4日）至週五（6日）白天，各地多雲到晴，僅東南部及恆春半島偶有零星降雨，白天溫暖舒適，但早晚偏涼，中南部日夜溫差較大。

週五晚起至週六（7日），鋒面通過及大陸冷氣團南下，天氣再度轉為濕冷，北部及東半部轉為有短暫雨，中部以北及東北部明顯降溫，其餘地區早晚亦冷。

週日（8日）冷氣團影響，天氣轉為乾冷且趨於穩定，各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島偶有零星降雨，北部、宜花及金馬整天偏冷，其餘地區早晚仍冷。

氣象署提醒，冷氣團影響期間，各沿海及離島風浪偏大，週一白天3000公尺以上高山仍有降雪機率，前往山區請多留意；週四、週五清晨中南部易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路應注意安全。此外，週末冷空氣強度仍有不確定性，請留意最新天氣預報。

