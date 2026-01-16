未來一週運勢翻紅！4生肖財運、事業同步走高

4生肖未來一週運勢翻紅。（示意圖／Unsplash）





誰都希望好運降臨，《搜狐網》運勢專欄分享，未來一週有4生肖有感運勢轉強，不只工作順、賺錢機會變多，生活節奏也跟著穩定起來，事業、財運一起加溫。

生肖猴

屬猴的朋友未來一週社交運大開，朋友圈快速擴張，接觸到的人脈層次也明顯提升，並透過這些新連結，直接帶來合作或賺錢機會。加上屬猴者本身反應快、嗅覺靈敏，對市場趨勢特別有感，容易搶先卡位新商機，像是電商、新媒體或網路相關領域，都有機會靠創意變現。整體來看這週雖忙，還忙得很值得。

生肖虎

屬虎者未來一週事業舞台變大，職場上容易被點名、被看見，有機會接手重要任務或專案，甚至擔任領導角色。屬虎的決斷力和氣場，在這段時間特別吃香，不僅能帶動團隊，也能替自己累積亮眼成績，對升遷或後續發展相當加分。

生肖牛

這一週對屬牛者來說，辛苦終於被看見，長期默默付出的努力開始回收成果，上司肯定、客戶買單，升職加薪或業績成長都有機會同步出現。加上屬牛做事穩、信用好，貴人運也跟著提升，收入自然水漲船高。

生肖羊

屬羊的朋友未來7天在事業上有突破機會，特別適合談合作、跑專案或參與重要協商，臨場反應快、溝通能力強，容易在關鍵時刻替局勢加分，成果往往超出預期。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

11歲女童「大叫一聲」成永別 昏迷3天不治身亡

小鳥吃吐司爆倒閉、欠薪 負責人林致兵發聲明致歉

下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光

