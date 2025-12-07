未來一週體驗春夏秋冬！這1天恐「凍到10度以下」

生活中心／張予柔報導



未來一週天氣將呈現多變局面，中央氣象署提醒民眾，北部與東北部受東北季風影響，氣溫整體偏涼且局部地區可能出現大雨，中南部則相對穩定，但日夜溫差大。氣象署以「北台灣一週體驗春夏秋冬」、「南台灣一日體驗春夏秋冬」來形容最近的天氣。









未來一週讓你體驗春夏秋冬！這1天恐迎入冬首波冷氣團「凍到10度以下」

明（8）日東北季風南下，北東部降雨增、氣溫偏涼，沿海地區風大體感更冷，日夜溫差大。（圖／翻攝自氣象署臉書）

氣象署表示，明（8）日東東北季風南下，北部及東部降雨機率增高，雙北、基隆及宜蘭地區有局部大雨，桃竹、花東及恆春可能出現零星短暫雨。北部氣溫偏涼，白天高溫僅約21至23度，沿海地區受風影響，體感更冷。東北季風影響將持續至週三（10），屆時北海岸、雙北山區、東半部及恆春半島仍有零星降雨，其餘地區多雲到晴，白天高溫回升至24至28度，但日夜溫差仍大。

廣告 廣告

未來一週讓你體驗春夏秋冬！這1天恐迎入冬首波冷氣團「凍到10度以下」

氣象署提醒，週四（11）起北東部降雨增多，週末東北季風南下，全台將明顯轉涼。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

氣象署指出，週四（11）起迎風面水氣增加，桃園以北、宜蘭、花蓮、台東及恆春降雨機率稍高，新竹以南天氣仍穩定，白天舒適、夜晨偏涼。至於下一波較明顯的東北季風，氣象署預計將在週末（13、14）南下，週六（13）白天降溫感受不明顯，但晚間冷空氣逐漸影響各地，週日（14）各地降溫更加明顯。

未來一週讓你體驗春夏秋冬！這1天恐迎入冬首波冷氣團「凍到10度以下」

氣象專家提醒，週末北東部空曠地區低溫恐降至10至12度，若台北低溫低於14.4度，有機會迎來入冬首波冷氣團。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

吳聖宇提醒，週六（13）晚間至週日（14）清晨北部及東北部空曠地區低溫有機會降至13度以下，週日晚間至下週一（14、15）清晨，中北部及東北部空曠地區低溫甚至可能降至10至12度，若台北低溫低於14.4度，將成為入冬以來第一波大陸冷氣團，至於這波東北季風要明顯回暖，可能要下週二（16）才比較有感。

原文出處：未來一週讓你體驗春夏秋冬！這1天恐迎入冬首波冷氣團「凍到10度以下」

更多民視新聞報導

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3大原因！自曝理財祕訣…

韓驚爆12萬台監視器畫面遭駭！裸體、分娩影片被流入中國

沈伯洋遭強光挑釁！男嗆「寧信共產黨」他嘆：仇恨掩蓋良知

