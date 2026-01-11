未來一週「早晚冷如冬、白天漸回溫」 週六起北東地區再轉濕冷！

受大陸冷氣團影響，今（11）日全台氣溫偏低，早晚溫差大，中央氣象署指出，未來一週「早晚冷如冬、白天漸回溫」，週一（12日）冷氣團退場，白天起全台回溫，週二（13日）有波弱冷空氣影響不大，全台日夜溫差大，特別是西半部，週六（17日）起受下波東北季風影響，北部及東半部降雨機率提高，中南部雲量增多。

氣象署指出，週一（12日）至週二（13日）清晨低溫14到15度，白天高溫20到22度；週三（14日）至週五（16日）白天最暖、夜晚最冷，西半部低溫12到14度，局部空曠地區更低，東半部低溫14到15度，白天中南部高溫上看25度，其餘地區22到23度，西半部日夜溫差大；週六（17日）至週日（18日）東北季風報到，雲量增多，全台整天氣溫約在15到22度。

至於降雨方面，東半部與恆春半島週五前仍有零星降雨，週六起降雨明顯增加；西半部多雲到晴，週六起雲量增多，基隆北海岸與大台北山區將出現局部短暫雨；中部以北山區週一、週二偶有短暫降雨。

氣象署提醒，週一至週二，中部以北高山有零星降雪，路面易結冰，行車請注意安全；週二基隆北海岸及東半部沿海注意長浪；週四（15日）中南部易有局部霧或低雲影響能見度，沿海與空曠地區留意強陣風。

