未來一週「連2波降溫」全台有感！鄭明典揭2關鍵：寒潮再現

冷空氣一波又一波，未來一週氣溫變化快。前中央氣象局長鄭明典表示，預估26日將迎來新一波大陸冷氣團等級的降溫，緊接著29日恐又再一波降溫。

鄭明典PO出500百帕高度場的溫度預測圖，指出貝加爾湖脊場冷空氣傳送方向往台灣來，屬於冬季易低溫的天氣型態。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

近期冷空氣頻繁南下，鄭明典表示，與目前太平洋及北大西洋各自存在強大阻塞高壓的「雙阻塞」型態有關。而這種大氣配置會使天氣系統變化周期縮短，原本約7天會出現一次天氣轉變，現在可能縮短為3至4天就有一波冷暖更替。

鄭明典觀察指出，極渦短期內縮影響，今起冷空氣又開始外流，上一階段冷空氣往北美陸地，接下來會往歐亞陸地這一端，前期由大西洋東側陸地開始，亞洲這邊冷空氣路徑仍然偏北，有機會往南影響台灣。

鄭明典表示，未來一週天氣將呈現「一波接一波」的型態，繼22日降溫後，26日將再迎來一波接近冷氣團等級的降溫，緊接著下週一（29日）可能又有新一波降溫。

鄭明典在臉書發文，貼出一張500百帕高度場的溫度預測圖，在貝加爾湖附近出現深深的脊場，脊場東側的偏北風會把冷空氣往南送，脊場位置冷空氣傳送方向正好是往台灣來，「這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態！」

鄭明典指出，不過看中緯度環繞北極一圈，現在白灰色的冷區，由北極圈往外主要有4個突出的分支，這是波數4結構；若是波數3結構，同時有貝加爾湖脊場建立，過去的統計，那就是台灣最容易出現寒潮的天氣型態。

此外，鄭明典還提到，下一道東北季風今日影響台灣，北台灣先變天，明日應該是「全台有感的降溫」，預期有達大陸冷氣團強度的機率，高山也有降雪的機會，高山道路要提防結冰的問題。

