未來一週2波冷空氣報到！ 「這2天」逼近冷氣團等級

未來一週將有2波冷空氣報到。（示意圖／劉耿豪攝）

今天（29日）白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，但中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物；天氣方面，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週六（31日）下午起將有冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨，下週三、四（2月4至5日）清晨，台北測站也會有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）的機率。

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨觀測資料顯示，東半部有鬆散雲層，降水回波大多在東半部海上，宜蘭及恆春半島零星降雨。新竹以南因輻射冷卻加成，截至5時12分本島部分縣市的平地最低氣溫降至10度以下，依序為新竹關西鎮7.8度，苗栗頭屋鄉8.6度，雲林古坑鄉10.4度，各地區的平地最低氣溫約在10至13度。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日受東北季風影響，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，冷空氣減弱，氣溫回升；白天北微涼，中南舒適微熱，因夜間輻射冷卻，早晚氣溫低，日夜溫差大。各地區氣溫如下：北部13至22度、中部11至28度、南部12至29度、東部14至25度。

吳德榮表示，明日（30日）至週六（31日）上午各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫續升，北部舒適中南部微熱，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市平地最低氣溫可能降到10度左右。週六下午起再一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨。

吳德榮提到，週日（2月1日）至下週二（2月3日）冷空氣影響，北台偏冷；週日、下週一（2月2日）北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下週二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。下週三至週五（2月4至6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市的平地最低氣溫常在10度以下。

吳德榮提醒，下週三、四（2月5日）的清晨，台北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。下週六（2月7日）將有另一小波冷空氣南下。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「下一波冷空氣，預估1月31日晚間起南下！」今白天起，東北季風減弱，氣溫逐漸回升，北部及東半部地區高溫可以回升到20至24度之間，中南部地區高溫則在24至27度，感受舒適宜人，不過中南部日夜溫差較大，也請留意適時調整衣物，注意溫度變化；至於，降雨部份，環境水氣減少，各地大多為多雲到晴，只有在基隆北海岸、東半部地區還有零星短暫陣雨。

