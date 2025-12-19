未來一週2波東北季風 耶誕節低溫探15度

（中央社記者黃巧雯台北19日電）氣象署今天表示，明天各地有短暫陣雨，下半天趨緩，未來一週2波東北季風，21日基隆北海岸、大台北、宜蘭留意局部較大雨勢，24日另一波東北季風增強，25日低溫探攝氏15度。

明天南方雲系北移，各地有短暫陣雨，東半部下雨時間多，有局部較大雨勢發生機率。交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天下半天降雨將趨緩。

黃恩鴻表示，21日、22日東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島有局部降雨，特別是在基隆北海岸、大台北、宜蘭降雨較持續，可能會有局部較大雨勢，其他像是新竹以南大致為多雲到晴。

23日東北季風減弱，黃恩鴻指出，降雨以東半部為主，有局部短暫雨，而基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

黃恩鴻表示，24日至26日下一波東北季風增強，迎風面北部、東半部到恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他是多雲，到了26日，雨區縮小，僅剩基隆北海岸、大台北山區、東半部到恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於氣溫，黃恩鴻指出，明天高溫22至24度，低溫17至19度，21日及22日氣溫類似，北台灣高溫19至20度，南部24至26度。

黃恩鴻表示，23日各地回溫，普遍為24至26度，南部甚至達28度。他提到，下一波降溫將是24日、25日，其中，25日北部、宜蘭高溫18至19度，其他地區21至24度，低溫普遍是15至17度。

黃恩鴻指出，若水氣、溫度配合，24日至25日中部以北、宜花海拔3500公尺以上的高山，有零星降雪的機會。他也提到，今、明天也有些微機會。（編輯：管中維）1141219