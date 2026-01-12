未來 iPhone 相機應用方向？傳蘋果評估多光譜成像技術

有消息指稱，蘋果正評估在未來 iPhone 相機中導入多光譜成像（multispectral imaging）相關技術，藉此強化視覺智慧（Visual Intelligence）、提升材質辨識能力，並改善整體影像處理表現。

微博知名爆料帳號「數碼閒聊站」發文表示，蘋果目前正在供應鏈端評估與多光譜成像相關的零組件，但尚未進入正式測試階段，顯示該技術仍處於前期研究與探索狀態。

（Source：截自數碼閒聊站）

多光譜成像不同於現行智慧型手機主要依賴紅、綠、藍三原色（RGB）的拍攝方式，而是可在多個不同波長範圍內擷取影像資訊，並延伸至近紅外線或其他狹窄光譜區段。透過擷取更多光譜資料，相機有機會取得傳統感測器較難辨識的影像資訊。

若未來 iPhone 導入多光譜成像，相關技術可應用於材質與表面辨識，透過分析不同物質在各種波長下的反射特性，相機在拍攝時可更準確區分皮膚、布料、植被或高反射表面，並有助於提升主體辨識與人像拍攝的穩定度。

此外，多光譜影像資料也可應用於影像處理流程，特別是在複雜或混合光源環境下，有助於提升成像一致性。相關技術亦可搭配裝置端機器學習，應用於物件辨識、場景理解與深度估算等功能。

不過導入多光譜成像勢必涉及更複雜的感測器設計，因此硬體成本有可能相應而漲，並對機身內部空間配置帶來影響。消息也指出，這可能是蘋果目前仍停留在評估階段、尚未啟動原型測試的原因。

同一則爆料內容也提到，未來 iPhone 18 Pro 系列的主鏡頭預期將採用可變光圈設計，長焦鏡頭則將配備更大光圈；至於 2 億畫素（200MP） 相機，目前尚未進入原型測試階段。

