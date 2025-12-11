未來 iPhone 與 Android 之間換機將更容易

跨平台換機體驗將迎來重大變革！根據《9to5Google》報導，蘋果與 Google 正合作打造新一代資料轉移機制，未來使用者在 iPhone 與 Android 之間切換將比現在更簡單。Google 稍早釋出的 Android Canary 版本已內建全新換機流程，而蘋果也計畫在 iOS 26 beta 中加入相同能力。

目前兩大平台各自提供資料遷移工具，包括蘋果的 Move to iOS 與 Google 的 Android Switch，但兩者功能多有限制，也需要額外下載 App；新方案則將「直接整合到手機初始設定流程」，讓使用者在開機設定新機時就能跨平台傳輸資料，不需另外安裝 App。

報導指出，這項合作將新增更多資料類型支援，代表過去無法轉移的項目，有望在新系統中被完整搬移，不論從 iPhone 轉 Android，或從 Android 轉 iPhone，都將更加順暢。

值得注意的是，這次雙方罕見合作的背景，來自全球監管壓力升溫。歐盟等市場持續調查是否有平台「綁定效應」讓消費者不易轉換陣營。業界分析認為，蘋果與 Google 此舉將提升平台間的可遷移性，有助回應監管質疑，同時降低使用者換機障礙。

這項新機制具體上線時間尚未公布，但 Android Canary 已率先實裝，意味正式推送可能不遠；iOS 26 beta 則預計在今年稍晚亮相。

（首圖來源：AI 生成）