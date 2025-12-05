未來1週北台灣氣溫明顯下降 中南部留意日夜溫差大

中央氣象署預報員葉致均說明，「隨著下一波東北季風增強的影響之下，北台灣地區的溫度，都是會有比較明顯下降的情形，不過這一波的東北季風所帶來的冷空氣，並不是說到太多，所以就只有像是在北台灣地區的高溫上，是有比較明顯的下降，大概是落在21到23°C左右。」

氣象署表示，今（5）日平地最低溫出現在新竹關西11.3°C、嘉義竹崎11.9°C，明後2天溫度會逐漸回升。

到了週日（7日）晚上，大陸北方高壓慢慢南下，下週一（8日）和下週二會受到東北季風影響，在桃園以北、東半部地區降雨情況會變多，在中部和南部地區、以及外島天氣上，沒有受到太大影響，大多以晴到多雲天氣為主；下週三隨著東北季風減弱，氣溫也會慢慢回升。

