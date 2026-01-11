未來1週髒空氣籠罩全台！西半部呈「一片橘」

生活中心／楊佩怡報導

隨著大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，伴隨境外污染物移入影響台灣空氣品質。環保署與氣象專家表示，受境外污染物影響，今（11）日起西半部及離島地區空品普遍不佳，包含北部、宜蘭、金門、馬祖等區域，多處觀測站已達到橘色等級，提醒民眾戶外活動時應落實個人防護措施。





環境污染隨著東北風，南下影響台灣。（圖／環境部官網）

根據最新觀測資訊顯示，今（11）日環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。氣象臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也特別發文提醒，「境外污染來襲，各地空氣品質明顯惡化，避免室外運動，記得戴好口罩」。

明（12）日中南部地區空氣品質亮橘燈，民眾（尤其敏感族群）外出時請記得攜帶口罩。（圖／環境部官網）

環保署提醒，從明天（12日）到週四（15日），風向會轉為偏東北東風，這會讓西半部的空氣變得很難散掉，污染物容易堆積。這幾天的空氣品質變化很大，受天氣影響很不穩定，從全國空氣品質預測圖可看到，明（12）日北部、竹苗、宜蘭、花東地區，空氣品質為「黃色–普通」；而雲嘉南、高屏地區則為「橘色–對敏感族群不健康」，環保署提醒敏感族群注意防範，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。

未來一週風場偏東北東風，西半部擴散條件差，污染物容易堆積。（圖／環境部官網）

