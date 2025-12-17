未來1週3波東北季風接力南下 3500m以上高山有機會降雪

中央氣象署說明，未來一週有3波東北季風接力來襲。（本刊資料照）

未來一週有3波東北季風接力來襲！明日起北部與東北部略為降溫，下週日、下週三陸續也有東北季風南下，部分地區有雨。中央氣象署指出，週五至週六中部以北、宜花3,500公尺以上高山有降雪機會。

中央氣象署預報員鄭傑仁今（17日）指出，首波東北季風今日起增強，明（18日）將影響台灣，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有短暫雨，且有機會出現較大雨勢，花東、桃園以北、恆春有局部或零星短暫雨，新竹以南則維持多雲到晴的天氣。

中央氣象署說明一週天氣。（中央氣象署提供）

鄭傑仁說明，週五至週六（19至20日）南方雲系北移，各地均有局部短暫雨；次波東北季風下週日（21日）增強，下週一（22日）影響，雨區主要分布於桃園以北、東半部、恆春有局部或零星短暫雨，且基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有局部較大雨勢發生機率。

中央氣象署說明一週天氣。（中央氣象署提供）

鄭傑仁表示，下週二（23日）東北季風減弱，基隆北海岸與宜花有局部短暫雨，大台北山區、台東及恆春為零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週三（23日）東北季風又增強且雨區擴大，桃園以北、宜花及恆春有局部短暫雨，台東為零星雨，其他地區多雲。

中央氣象署說明一週天氣。（中央氣象署提供）

北部、宜花地區受東北季風影響期間，白天大致落在21至23度；氣溫回升時，約落在23至24度，低溫變化則不大，落在約15至19度。中南部地區變化不大，除南方雲系影響期間，白天氣溫下滑約24度，其他高溫仍在25度以上，但早晚偏涼冷，約15至19度，日夜溫差大。

