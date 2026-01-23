未來10天兩波東北季風 賈新興：農曆過年氣溫正常至略偏暖

1月下旬降雨預測。翻攝自賈新興臉書



氣象署指出，今天（1/23）白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫慢慢回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，未來10天兩波東北季風，氣溫二升、二略降，至於農曆年期間，全台氣溫以正常至略偏暖的趨勢為主，一樣會是早晚溫差大的狀態。

賈新興預測，24日至26日氣溫回升，基隆、大台北東側、東北角及宜花東有局部短暫雨。27日至28日、31日晚間至2月1日，分別有受偏強東北季風影響的機率。

賈新興指出，短期氣候趨勢預測顯示，2月上旬氣溫仍有偏冷的趨勢。降雨方面，從目前至2月底，宜蘭降雨仍有稍偏多的趨勢。

他也特別提醒，於27日前於日本海一帶旅遊的朋友們，應留意大雪警戒。

