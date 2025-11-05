未來10年內恐升溫逾1.5度 南半球18種企鵝面臨危機

2015年，巴黎氣候協定設立核心目標，要將全球升溫控制在攝氏1.5度以內，但10年減排努力似乎成效不彰。

聯合國環境署首席氣候顧問奧爾霍夫指出，「除非我們的做法與過去幾年大不相同，否則不只是『暫時超過』1.5度，而是會永久突破1.5度門檻。」

根據聯合國最新報告估算，就算各國現在加大減排，全球升溫也會超過1.5度，而且無法逆轉回頭。不只聯合國報告對全球氣候控制潑冷水，跨國科學團隊最新研究也指出，南半球所有18種企鵝都受到氣候變遷衝擊。

英國南極生態學家拉特克利夫表示，「現有證據顯示企鵝族群減少，這與海冰變化趨勢相符，尤其在近幾年，數量下降幅度特別明顯，甚至出現大規模死亡事件。」

地球暖化、海水升溫、海冰消失、南極圈生態丕變，皇帝企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝尤其生存壓力大。

拉特克利夫續指，「磷蝦是企鵝的重要食物來源，當海冰減少時，磷蝦棲地也隨之消失。」

海冰減少不只讓企鵝沒得吃，更讓羽翼未豐的企鵝寶寶隨時小命不保。

拉特克利夫說明，「強烈西風導致企鵝築巢的海冰，在雛鳥離巢前被吹散，使幼鳥跌入海中，幾乎全數溺斃。」

西班牙海洋科學研究所希梅諾說，「有意思的是加拉巴哥企鵝，雖然各項數據來看，受到的衝擊最嚴重，但若從趨勢角度來看，卻是唯一情況沒持續惡化的企鵝物種。」

專家分析，加拉巴哥企鵝較少的體脂肪和羽毛有利散熱，相比其他種企鵝更能適應暖化天氣，但整體來說，企鵝在南極居越發大不易，人類若不能讓升溫降速、恐怕終將看見企鵝消失地表的一天。