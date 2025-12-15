未來15天迎驚喜 艾菲爾：4星座突發好消息來敲門

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，天王星與水星形成強烈對分相，4星座在未來15天，「突發好消息」來敲門！

艾菲爾老師點名4星座在未來15天迎接好運。（示意圖／中天新聞）

射手座

射手座方面，艾菲爾老師表示，未來兩周的學習運與考試運大幅提升，會像被點亮一樣，突然理解過去卡住的知識、掌握新的技巧，或在準備考試、證照、學習時有明顯突破。若正在寫報告、準備簡報、創作內容，也會迎來靈感強勢湧現的時刻，原本吃力的內容變得可理解，原本難決定的方向突然明朗，甚至會遇到能給關鍵提示的人。

艾菲爾老師提到，射手座也很可能收到與出國、進修、教育、遠距合作相關的消息。若最近對某件事猶豫不決，請相信直覺，它在接收宇宙的暗示，突破就在願意再往前跨一步的那一刻。

雙子座

雙子座在未來15天特別容易收到意料之外的合作邀請、跨領域提案，甚至來自前同事或舊人脈的意外聯絡。艾菲爾老師說明，「水星×天王星」碰撞，就像替雙子座打開一個全新的「訊息入口」，原本停滯的專案可能突然解凍，也可能有人因為欣賞近期的表現，主動詢問是否願意加入某個計畫。

艾菲爾老師建議雙子座保持手機電力充足，訊息保持開放，好消息很可能在最意想不到的時點出現。溝通能力與反應速度在這段期間會異常亮眼，讓別人覺得「非你不可」，越是抱著彈性，越容易抓住機會，也很適合嘗試新平台、新方式、新合作模式。

天秤座

天秤座即將迎來一段「人際發光期」，艾菲爾老師指出，天王星讓那些看似停滯的關係突然活絡，也讓天秤座收到令人振奮的消息。可能是某個期待已久的人回覆你，某段誤會終於解開，或某個合作夥伴突然傳來好消息，身邊的人會特別願意主動靠近、支援，甚至提供新的資源或機會。

艾菲爾老師表示，天秤座在未來15天與社群平台、名聲、人脈拓展特別有緣，發出的訊息、作品、分享，都可能比預期獲得更好的反應。魅力與溫和態度正吸引著「對的人」向你靠近，請保持開放，人際的好消息會比想像中更快到達。

水瓶座

水瓶座身為天王星的守護子民，艾菲爾老師分析，在這次對分相中受到的刺激最大，但也是最有機會迎來「驚喜式逆轉勝」的星座。原本不看好、慢吞吞或卡住的計畫，有機會在未來兩周出現戲劇化的好轉，可能突然找到解決問題的方法，收到關鍵訊息，遇到願意幫忙的人，或是某個看似失敗的方向突然變成成功的跳板。

艾菲爾老師提醒水瓶座，天王星也會讓你產生強烈的創新想法，讓你跳脫原來的框架，看見更有效的做事方式。若正在承擔某個重要任務或專案，請別放棄，就在以為要結束時，好消息很可能悄悄現身，水瓶的運勢不是穩穩的，是「一瞬間翻亮」，請準備迎接那個轉捩點。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

