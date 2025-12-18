未來2天「雨彈炸全台」！專家：「這2區」高山有望降雪

生活中心／江姿儀報導



今（18日）受東北季風影響，北部及東北部偏涼，其他地區早晚亦涼，新竹以南日夜溫差大；東北部、基隆北海岸及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩提醒，明（19日）到週六（20日）東北季風減弱，水氣增加，各地降雨機會提高。





明東北季風減弱「雨彈開炸」全台轉濕！專家曝：「這2區」高山有望降雪

今（18日）持續受東北季風影響降溫轉涼，東北部、基隆北海岸及大台北山區可能出現短暫陣雨。（圖／翻攝中央氣象署）

廣告 廣告

中央氣象署指出，今（18日）持續受東北季風影響，北部與東北部降溫轉涼，其餘地區在清晨與夜晚也有涼意，新竹以南日夜溫差明顯。降雨方面，東北部、基隆北海岸及大台北山區可能出現短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；東部、東南部以及恆春半島也有局部短暫雨。桃園以北地區及澎湖、金門、馬祖偶有短暫降雨，其它地區則為多雲到晴的天氣。林得恩今（18日）在臉書「林老師氣象站」發文，明（19日）到週六（20日）東北季風減弱，南方雲系向北抬升，南部、東部及東南部會有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會。

明東北季風減弱「雨彈開炸」全台轉濕！專家曝：「這2區」高山有望降雪

林得恩指出，明（19日）到週六（20日）東北季風減弱，南部、東部及東南部會有局部短暫陣雨。（圖／民視新聞資料照）

林得恩進一步提醒，因環境不穩定，水氣又偏多，全台各地降雨機會提高。林得恩特別提醒「賞雪團，請注意！」，中部以北及花蓮以北地區3500公尺以上的高山，都有零星降雪、固態降水或結冰的機率。若民眾規劃上山賞雪，追雪時要多添衣物，注意自身保暖防寒，並留意路面溼滑，安全第一。

明東北季風減弱「雨彈開炸」全台轉濕！專家曝：「這2區」高山有望降雪

林得恩提醒，中部以北及花蓮以北地區3500公尺以上的高山，都有零星降雪、固態降水或結冰的機率。（圖／翻攝臉書＠林老師氣象站）





原文出處：明東北季風減弱「雨彈開炸」全台轉濕！專家曝：「這2區」高山有望降雪

更多民視新聞報導

「3波東北季風」接力報到！專家揭「全台轉雨」時間點

正北極振盪跨年恐極凍！網喊「懷念霸王極寒流」鄭明典提醒1事

美餐廳5星負評「三層加密」 台人秒懂「29字密碼」！

