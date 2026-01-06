未來3天凍番薯 最冷不到5度

入冬以來最強挑戰正式降臨，全台各地氣溫正由北向南急速下滑。（本報資料照片）

入冬以來最強挑戰正式降臨，全台各地氣溫正由北向南急速下滑，氣象粉專更貼出未來3天超過一半地區被代表低溫的藍色覆蓋，宛如一顆「冰凍番薯」；氣象署估，今起到10日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，西半部、宜蘭、花蓮、台東有機會出現5度以下極端低溫，其中以竹苗地區機會較高。

中南部受清晨的輻射冷卻作用效應影響，部分地區比北部還低溫，氣象署數據顯示，昨清晨最低溫出現在台南楠西8度、連江東引9度、高雄杉林9.1度。根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」釋出的圖表顯示，這波冷氣團的威力將在6日深夜至周五（9日）深夜達到巔峰。

針對未來一周溫度，氣象署預報員李孟軒表示，6日晚間以後氣溫越來越低，至今日清晨，預估東北部低溫10至12度，其他地區14度，空曠地區及近山區有機會10度以下。

他指出，這波強烈大陸冷氣團影響至8日，北部白天高溫約15度，其他地區約20度，入夜後明顯偏冷。9至10日冷氣團逐漸減弱，但輻射冷卻效應明顯，早晚氣溫偏低，可能出現局部10度以下氣溫。日夜溫差部分，在8日以前是中南部偏大，9至10日則是西半部偏大。

李孟軒表示，10日晚上至11日受另一波東北季風影響，但強度偏弱，影響時間僅1天，北部高溫在周日稍降，低溫上升，12日季風減弱，白天高溫回升。

未來一周降雨趨勢，他表示，今起到10日各地多雲到晴，基隆北海岸、東半部有零星降雨。10日晚上後另一波東北季風增強，水氣增多，東半部、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨。

受到這波入冬後最強冷氣團席捲全台，部分地區平地甚至出現10度以下低溫，自5日晚間8時至6日晚間8時，各地也傳出因不耐低溫導致猝死案例，其中北市2人送醫後救回性命，但仍造成80餘人死亡。

據各縣市消防局資料統計，猝死案例以台中市18人最多，其次依序為嘉義縣10人、新北市（5日）9人、台南市8人、苗栗縣6人、高雄市5人，消防署也提醒民眾在氣溫驟變期間提高警覺。