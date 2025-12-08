未來3波冷空氣接力報到！各地有感降溫天氣一次看

未來一週將有3波東北季風增強。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 未來一週將有3波東北季風增強，對此，氣象署指出，首波於今日南下，北部轉濕涼；第2波於11日影響，桃園以北、東半部降雨增加，大台北及宜蘭雨區較廣；13日這一週最強的冷空氣報到，北部及東半部有局部短暫雨14日環境轉乾，各地可見陽光，但持續低溫各地整天都不到20度。

這週有3波冷空氣南下，氣象署指出，首波於今天影響，北部和東半部轉濕涼，桃園以北、東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，新竹也有零星飄雨。明天雨區往東半側移動，桃園一帶降雨趨緩，這波冷空氣預計在10日減弱回溫。

11日第二波冷空氣報到，北邊又有高壓通過，到12日受高壓影響，轉為東北風環境，北風增強，桃園以北、東半部降雨增加，大台北及宜蘭雨區較廣；12日另一股明顯高壓準備南下，13日東北季風增強，北部及東半部有局部短暫雨，14日環境轉乾，各地可見陽光，受到這2波冷空氣影響，逐漸轉涼，14日各地整天都不到20度。

