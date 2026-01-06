未來30天要發了！3生肖迎貴人助力 財運爆棚

《搜狐網》運勢專欄指出，有3生肖在未來30天將是財運轉強的重要時期。（示意圖／Pexels）





新年一開始要發了！《搜狐網》運勢專欄指出，有3生肖在未來30天將是財運轉強的重要時期，不僅進財機會變多，還容易得到貴人相助，荷包明顯變厚，讓人稱羨。

生肖兔

屬兔者向來膽大心細，直覺靈敏，做事不張揚卻很有想法。過去一段時間運勢較為平穩，但接下來30天好運明顯上門，不只家中易有喜事，工作上也有貴人出手相挺，讓原本卡關的事情逐漸打通。屬兔者清楚自己的目標，願意默默努力、不怕挑戰，因此更容易獲得資源與支持，財運自然水漲船高，年底前有望迎來一波亮眼收穫。

生肖馬

屬馬者頭腦靈活、行動力強，面對關鍵時刻敢於做決定，也懂得自我要求，未來30天整體運勢相當亮眼，各方面驚喜不斷，貴人運特別旺，許多原本的難題都有機會迎刃而解。財運更是明顯起飛，進帳速度加快，生活品質隨之提升，日子過得相當寬裕。

生肖虎

屬虎的朋友本身積極樂觀、行動果斷，未來30天鴻運當頭，機會一個接一個找上門，貴人適時出現，常能在關鍵時刻得到助力，不論是在工作合作還是生意往來上，都能感受到順風順水，正財、偏財同步發力，錢財陸續進帳，整體發展幾乎沒有阻礙。

