未來5年內 兩岸可不可能發生戰爭？街訪民眾這樣答

《遠見》去年曾針對「請問你認為未來5年內，兩岸可不可能發生戰爭？」進行調查，30.1%民眾認為有點可能、20.2%認為很有可能；30.8%民眾認為不太可能、9.9%認為完全不可能；8.7%不知道/拒答。《高級酸新聞台》進行街訪時，也隨機詢問民眾「請問你認為未來5年內，兩岸可不可能發生戰爭？」有民眾認為不可能，也有民眾認為2成或5成。

《高級酸新聞台》主持人李珮瑄9日進行街訪，詢問民眾「請問你認為未來5年內，兩岸可不可能發生戰爭？」一位伯伯表示，「未來5年5成以下，大陸他不想傷害台灣同胞啊」。一位年輕人則表示，「這根本不會發生吧，大陸人在台灣那麼多，怎麼會發生， 不可能的」。還有一位先生說，「50％，他們每次都在外海這樣子而已，就是威嚇威嚇就回去了」。

一位男性民眾表示，「5成，不認為那麼容易，因為台灣的狀況不一樣，晶片的這一些，還有一些台灣經濟的一個狀況，大陸要付出很重的代價，美國也會付出代價，所以說這個機會很小」。

一位先生則分析說，「2成，戰爭發動其實涉及很複雜的政治、地緣很多的關係，現在情況不太會有像巴爾幹半島那種一件事情，就發生一個那麼大的事情。除非這5年內有一個比較劇烈的變動，要不然以目前來看，我覺得還沒有複雜到那種會發動戰爭的情況」。

