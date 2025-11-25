未來5年高機率創最熱一年 氣象署：台灣夏季更長、豪雨更猛

中央氣象署24日指出，根據世界氣象組織日前發布的氣候預測報告，2025年至2029年之間，至少有1年會成為全球史上最熱的一年，且估計發生機率高達80%；至於未來5年全球平均升溫幅度，也有7成機率超過1.5°C關鍵門檻，且至少有1年超過門檻的機率更高達86％。

氣象署表示，過去研究指出，與1850年至1900年全球工業化前的平均氣溫相比，全球均溫若長期超過「升溫1.5°C」的關鍵門檻，熱浪、暴雨、乾旱等極端天氣事件發生的頻率就會大幅提高。對台灣而言，代表夏季將更長、豪雨更猛烈、沿海地區也會面臨更多淹水風險。

氣象署指出，在去（2024）年成為全球有史以來最熱的一年後，未來5年將有更高機率出現破紀錄的高溫；而全球均溫每升高0.1°C，就意味著暖化的風險越來越近，包含更頻繁出現高溫、極端降雨、嚴重乾旱，以及冰蓋、海冰與冰川融化等現象。

面對全球氣溫不斷攀升、極端氣候日益頻繁出現，氣象署呼籲，無論是個人節能減碳，或推動更完善的氣候調適政策，都需採取更積極且迅速的行動。