未來8年追加1.25兆國防預算！楊永明3問賴清德：有那麼多錢？

賴清德總統26日宣布，未來8年將追加1.25兆元的國防預算，引發討論。國安會前副秘書長楊永明質疑，我們有那麼多錢嗎？這些武器能夠真的達成守護台灣的目的嗎？真要完全放棄兩岸對話、交流、和解的政治戰略嗎？

賴清德26日召開國安高層會議，表示將分8年時間，共追加400億美元（約新台幣1.25兆元）《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算，並提出三大目標，除了將軍購預算在2030年前提升至GDP 5%外，還要在2027年前，達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻大陸威脅。

「高市早苗與賴清德在聯手加速台海變局！」楊永明今天表示，或許由於川普的介入，高市早苗在存亡危機事態上退回原點，但卻沒有撤回發言，北京可能不會認同這項作法，中日之間的僵局應該會持續。

楊永明指出，賴清德此時先在美國媒體提出400億美元軍事預算，然後隔天才在台北召開記者會，「針對1.25兆軍事特別預算，我有三個問題：第一、我們有那麼多錢嗎？會有多嚴重的預算排擠效應？第二、這些武器能夠真的達成守護台灣、維持台海安全的目的嗎？第三、真要完全放棄兩岸對話、交流、和解的政治戰略嗎？」

