未來AI主戰場在美國 謝金河：沒投資會掉隊
[NOWnews今日新聞] 台美關稅協議談判進入最後階段，總統賴清德表態支持台積電赴美設廠，近日美國商務部長也暗示台灣投資金額要超過 3000億美元，並會訓練美國勞工。對此，財信傳媒集團董事長謝金河今（4）日認為，這是無稽之談，但台灣投資美國是未來2、30年大道，未來AI賽道主戰場也在美國，「沒有投資美國就掉隊了」，而台積電市值超過1兆美元以上，投資美國理所當然，也會一直加碼，這是台灣脫胎換骨往前走的重要一條路。
謝金河表示，台灣投資美國是未來2、30年大道，1990年代台商西進投資中國，也讓台灣很多企業因此壯大，鴻海就是最典型代表，2017年則是重要轉折點，台商開始回流台灣，台商回台投資3大方案，也壯大台灣企業實力。
展望未來，他認為，就是AI賽道，而且主戰場在美國，台灣無論如何配置，「沒有投資美國就掉隊了」。台商在全球供應鏈移轉中扮演關鍵角色，美國要重建製造業，沒有台商協助根本做不到，而台積電市值已超過1兆美元，投資美國理所當然，也會一直加碼，這是台灣脫胎換骨重要一條路，也將帶動台灣供應鏈在美國扮演的關鍵角色。
對於台美關稅談判，謝金河表示，台灣壓在後面非常好 可以看清楚形勢，尤其要特別注意地緣政治的變化，日本這次挺身而出 在亞太陣營當中對美國增添一臂之力，關稅日本、韓國及台灣大概都會落在15%附近，關稅到最後應該美國跟台灣會有有很高的默契 台灣投資金額同樣也會相對的高 如同他一開始講， 川普的關稅從驚嚇到驚喜。最後是驚喜。
他還指出，台灣跟美國可能有一些承諾 也就是說可能要在美國建科技園區，同時在供應鏈台商會扮演重要角色 也就是說，在全世界能夠自由移動 把供應鏈順利移轉 台商是最重要的推手，現在川普要讓製造業回到美國，如果缺乏台商在供應鏈的角色，美國不容易成功，他相信雙方應該有非常好的默契。
