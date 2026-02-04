未來AI晶片先進封裝基地 嘉科二期環評過關

（中央社記者張雄風台北4日電）攸關AI晶片先進封裝基地的南部科學園區的嘉義園區二期開發案，今天在環評大會審查，環委建議加強地方合作，避免嘉科一、二期污染加乘等，本案確認補充修正後通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第45次會議，審查「南部科學園區嘉義園區二期基地開發計畫環境影響說明書」。

開發單位國家科學及技術委員會南部科學園區管理局表示，因應AI市場快速發展，於嘉義園區周邊嘉義縣太保市規劃設置二期基地開發計畫，基地面積約89.58公頃，絕大部分為台糖土地；預計可創造約3500人就業機會。

廣告 廣告

國科會表示，AI晶片必須透過先進封裝技術，才能完成最終產品並投入市場，而嘉義園區會是台灣半導體先進封裝的重要基地。

環評委員表示，本案用水初期由自來水100%供應，根據規畫在民國121年起會有海淡水等進入供水系統，也請開發單位確認不會排擠民生用水。

另外，環委提到，嘉科一期、二期污染可能有加乘效應，後續營運期間要加強污染總量管制及源頭減量機制；也呼籲科學園區有重要的社會責任，要加強與地方政府合作與在地連結，如氣候變遷調適、節能減碳都有密切關聯。

南科管理局長鄭秀絨表示，目前海淡水還達不到製程可以直接使用的標準，但有持續研究精進，在沒有確切把握之前製程還是先用自來水，但不排除未來海淡水有機會直供使用。

鄭秀絨提到，目前不論是交通、防洪整治等，嘉義縣政府都很幫忙；也承諾園區會引進周遭農地的農產品到園區，而園區也會使用低碳運具，並編地方建設補助款等；強調「只要做得到都願意去做」。（編輯：龍柏安）1150204