未來NCC提名先徵詢藍白？鍾佳濱：不失為一個可行方向

民進黨立院黨團端出熱騰騰、肥滋滋滷肉飯慶祝豬肉禁宰解禁。 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰提名的4名國家通訊傳播委員會（NCC）被提名人今(7)日在立法院行使人事同意權時全遭國民黨團及民眾黨團封殺，兩黨並希望能比照之前中選會委員，政院徵詢模式，民進黨團幹事長鍾佳濱下午回應表示，未來如果要繼續提名NCC委員，如果說要化解朝野政黨由於各自的立場跟政治理念，要透過一個諮詢，徵詢意見的過程，「我覺得這也不失為一個可行的方向」。

鍾佳濱表示，對於今天NCC的四位包括主委、副主委及被提名人的委員全數遭到在野黨的封殺，他們相當的遺憾。這一年多來，每次不管是行政院還是總統府，依憲法或依相關的法令所提出的人事案，必須經由立法院行使同意權的，幾乎毫無例外。除了少數考試委員之外，通通都以在野黨以多數的方式予以否決。

廣告 廣告

鍾佳濱表示，本來他們希望這些機關本身的屬性不同，像NCC它是一個獨立機關，雖然名義上是屬於行政院，但是它跟中選會和公平交易委員一樣都是獨立行使職權，而且依據法令，並且它的業務有相當高的跟民眾息息相關，而且又要求要有公正性。

鍾佳濱表示，像中選會的選務，像NCC處理的通訊業務，像公平教育委員會所維持的市場秩序，然而除了公平會之外，他們看到的公平會其實也被刪掉了幾位。今天NCC委員全數被封殺。

鍾佳濱表示，在這之前，民進黨團還是希望，其後還有中選會的委員要行使同意權，而行政院也釋出了善意，希望徵詢朝野各政黨的黨團能夠提供人選，讓行政院從中來加以提名。中選會到底有沒有這樣的機會，他們還不知道，但是NCC的部分已經全數的都被否決了。

鍾佳濱表示，有在野黨提出說，那是否未來還要繼續提NCC的委員，那是否也參照中選會的方式，由行政院來徵詢朝野各黨團，各黨派的意見。他覺得，「如果說今天要化解朝野政黨由於各自的立場跟政治理念，就對強加這些獨立機關，用政治立場來進行否決，而不能進行專業審查，要透過一個諮詢，徵詢意見的過程，我覺得這也不失為一個可行的方向」。

鍾佳濱說，也希望說未來的中選會，如果行政院提出的人選，是有包含了跟朝野各政黨徵詢到的意見在裡面的話，也希望大家能夠回歸到專業的審查，讓這些獨立機關能夠早日恢復運作。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》NCC人事同意權全遭否決 藍白聯手封殺4被提名人

NCC人事同意權 民眾黨團：對4位被提名人全投「不同意票」