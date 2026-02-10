未依SOP重飛險出事！星宇遭罰60萬 正副機師「自請離職」吞18萬罰單

星宇航空去年3月3日JX789航班，從台北飛菲律賓克拉克時，機師進場重飛未按SOP，觸發接近地面警告。(星宇航空示意圖) 圖：星宇航空／提供

[Newtalk新聞] 星宇航空去年3月3日JX789航班，從台北飛菲律賓克拉克時，機師進場重飛未按SOP，觸發接近地面警告。對此，民航局公告裁罰結果，雖然機師及副機師事後都「自請離職」，但仍對機師及副機師分別開罰12萬元及6萬元，星宇航空處以60萬元罰鍰。

星宇航空JX789航班去年3月3日降落菲律賓克拉克機場時，因風向改變降落跑道，但進場高度太高，組員決定重飛，於重飛期間，組員發生操作疏失，因未適當使用自動駕駛，造成航機速度及下降率增加，導致觸發接近地面警告， 機長隨即操控航機爬升至安全高度後，請求雷達引導第二次進場並安全降落。事情發生的相當驚險，差幾秒就可能釀禍，事後2名機師都「自請離職」。

去年6月時，民航局表示，調查皆已完成並將進入評議程序，業者及機師皆有缺失，將分別裁處；近日民航局公告裁罰金額。星宇航空違反《民用航空法》，處以罰鍰60萬元處分；機長處以罰鍰12萬元；副駕駛員處以罰鍰6萬元。

對此，星宇航空表示，星宇航空將配合主管機關裁決辦理，維護飛安為航空公司首要任務，會持續強化飛行員訓練，落實監控與督責，致力守護旅客的飛行安全。

