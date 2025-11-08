未保外送員強制險 富胖達免罰定讞

外送平台富胖達未幫外送員車輛投保「強制汽車責任保險」及「機車第三人責任保險」，遭台南市府罰款，但高等行政法院認定開罰法源違反憲法原則，判決免罰定讞。照片非當事外送員。（本報資料照片）

外送平台業者foodpanda（富胖達）因未替外送員投保強制汽車責任險及機車第三人責任險，遭台南市勞工局依《外送平台業者管理自治條例》開罰30萬元，富胖達提起行政訴訟，高雄高等行政法院一、二審均認定自治條例違反憲法法律保留原則，判決富胖達免罰，全案定讞。台南市政府強調尊重判決，但將持續為外送員安全爭取權益，並將建請行政院修法，將外送員保障納入《職業安全衛生法》。

foodpanda表示，每年皆投入超過2億元為所有外送夥伴投保第三人責任保障及全時段傷害險，對於地方自治條例要求投保險種並非平台可逕行投保，有違憲之虞，目前亦無任何平台投保該項保險。

判決指出，台南市議會於民國113年通過《外送平台業者管理自治條例》，要求外送平台業者須自費為外送員投保強制汽車責任保險及機車第三人責任保險。台南市勞工局查核後，認定富胖達未依規定辦理，同年8月開出30萬元罰單。

富胖達主張該自治條例無中央授權依據，違反憲法對中央與地方權限畫分及法律保留原則，提起行政訴訟。

高高行審理後認為，依《憲法》第107條規定，保險屬商事法律，應由中央立法並執行，台南市自治條例要求業者以自身費用為外送員投保，逾越地方立法權限，違反《憲法》第23條法律保留原則，屬無效規範，判決免罰。但台南市府認為自治條例經議會通過並報行政院，具備合法性，提出上訴。

高高行法官合議後仍認定，此地方條例有關強制保險規定，逾越權限而限制人民營業自由與財產權，違反憲法原則，撤銷罰鍰處分，富胖達免罰確定。

南市勞工局職安健康處表示，因3年前許多外送員發生交通事故，台南市修訂自治條例送行政院審核過關，以保障外送員安全，陸續對業者開罰6、7件，其中2、3件遭判違憲免罰，仍有3、4件案子訴訟中。

北市、新北、桃園、台中、高雄市府均表示，其相關自治條例中僅規範外送平台業者需幫外送員投保意外險、傷害險或醫療險，未要求業者需為外送員投保強制汽車責任險及機車第三人責任險。