未保持安全距離位居國道肇事原因第一名 嚴重恐吊銷駕照
國道警方公布「十大肇事原因」的第一名是未保持安全距離，並舉例曾有一名洪姓曳引車駕駛，因疑似未保持安全距離，在國道1號北向撞上前方大貨車，導致車頭撞爛、嚴重變形。
「國道公路警察局」臉書粉專發文表示，這起事故發生於國道1號北向367.8公里瑞隆路段。當時洪姓曳引車駕駛行駛在中線車道，疑因未與前車保持足夠安全距離，追撞前方大貨車，並連帶推撞另一輛曳引車。該起車禍造成洪男開放性骨折，所幸送醫後保住性命。
國道警方強調，安全距離就是救命距離。該起事故中曳引車追撞後整個車頭全毀，駕駛僅因及時獲救而保住性命。警方也提供安全距離的計算方式，小型車的安全距離為車速除以2的公尺數，大型車則為車速減20公尺，路面上的黑白標線間距為10公尺，可作為參考基準。
國道警方也指出，未保持安全距離不僅是「十大肇事原因」的第一名，也是國道上最常見的肇事因素，違規者最高可罰6000元，若肇事致人重傷或死亡，駕照還可能被吊扣或吊銷。
