未保持安全距離釀禍！違規將罰6千 國道警：救命距離不是超車距離

國道1號發生一起車禍事故，導致曳引車頭撞爛。（圖／翻攝畫面）

國道1號北向367.8公里處日前發生一起連環撞事故，一名洪姓男子開著營業貨運曳引車，行駛在中線車道，疑似沒保持行車安全距離，追撞前方營業用大貨車，並向前推撞另一輛營業貨運曳引車，造成洪男開放性骨折。對此，臉書粉專「國道公路警察局」提醒，未保持安全距離為「十大肇事因素」第1名，保持安全距離就是救命的距離，「別人的安全距離不是你的超車距離！」

臉書粉專「國道公路警察局」指出，一名洪姓男子駕駛營業貨運曳引車於國道1號北向367.8公里（瑞隆路段），行駛中線車道時，疑似未保持行車安全距離追撞前方大貨車，再推撞另一輛營業貨運曳引車，洪男因此開放性骨折。

廣告 廣告

「國道公路警察局」說到，未保持行車安全距離位居「十大肇事因素」第1位，高速公路事故最常見的肇事因素就是「未保持安全距離」，除處罰新台幣3000至6000元，若肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，提醒用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

「國道公路警察局」直言，安全距離是救命的距離，如果想確認安全距離，可以用小車車速除以2（公尺），大車車速減20來計算，路面上標線一黑一白便是10公尺，「別人的安全距離不是你的超車距離！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「我與前車的安全車距，會變成旁邊車道的超車空檔」、「大車安全距離=小車插隊距離，只要我喜歡先插再說，撞了再來研究，小車的心聲，大車的痛苦」、「很多大車根本就是跟前車都不到一個車身，幾乎都沒有留煞車距離」、「怕死的人安全距離很長，長到後面按喇叭」、「大車視線盲區多，開車時都離遠一點吧」、「以時速100來算至少5組黑白線，大車則是8組，看來很多車沒保持在安全距離，而且拉到這種距離常會被其他車插」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條

今年流感疫苗打氣旺！ 林氏璧：大S讓全台驚覺「原來流感會死人」

他驚訝台北跨年房價「住1天抵4個平日」 網喊正常：還是會客滿