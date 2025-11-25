未保持行車安全距離 國道一號高科路段四車追撞、四人送醫

未保持行車安全距離，國道1號高科路段4車撞成一團。（記者陸瓊娟翻攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

國道1號南向343公里高雄路竹區高科路段，25日上午10時10分許發生一起4車撞成一團的交通事故，事故影響南北雙向行駛，並造成4人受傷送醫診治，所幸皆意識清醒無生命危險，國道五隊目前持續封閉北向內側及中線車道，以及南向內側車道，執行拖吊作業，全案後續由岡山分隊依規定處理。

國道五隊表示，46歲徐姓男子駕駛營半聯結車，行駛至國道1號南向343公里高雄路竹區高科路段南向中線車道時，因閃避一部不明車輛，先撞擊外側車道由53歲李姓男子所駕駛載有危險物品「二氯乙烷」的營半聯結車左側車身後，徐男車輛失控撞擊內側護欄橫越北向車道；北向車道由39歲董姓男子所駕駛的自小客車為閃避徐男車輛而偏移失控撞擊外側護欄致側翻，其後另一名70歲徐姓男子駕駛小客車隨後同樣撞擊外側護欄肇事；該起事故共計造成4人受傷送醫診治。

國道五隊大隊呼籲，未保持行車安全距離位居十大肇事因素第1位，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。