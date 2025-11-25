未保持行車安全距離 國道一號高科路段四車追撞、四人送醫
記者陸瓊娟／高雄報導
國道1號南向343公里高雄路竹區高科路段，25日上午10時10分許發生一起4車撞成一團的交通事故，事故影響南北雙向行駛，並造成4人受傷送醫診治，所幸皆意識清醒無生命危險，國道五隊目前持續封閉北向內側及中線車道，以及南向內側車道，執行拖吊作業，全案後續由岡山分隊依規定處理。
國道五隊表示，46歲徐姓男子駕駛營半聯結車，行駛至國道1號南向343公里高雄路竹區高科路段南向中線車道時，因閃避一部不明車輛，先撞擊外側車道由53歲李姓男子所駕駛載有危險物品「二氯乙烷」的營半聯結車左側車身後，徐男車輛失控撞擊內側護欄橫越北向車道；北向車道由39歲董姓男子所駕駛的自小客車為閃避徐男車輛而偏移失控撞擊外側護欄致側翻，其後另一名70歲徐姓男子駕駛小客車隨後同樣撞擊外側護欄肇事；該起事故共計造成4人受傷送醫診治。
國道五隊大隊呼籲，未保持行車安全距離位居十大肇事因素第1位，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。
其他人也在看
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台灣山葉發聲明：勁戰 155 取消一項配備！預購車主有專屬補償方案
台灣山葉（Yamaha）今日發出聲明，即將上市的 Cygnus XR 勁戰 155 將取消原本規劃的「Stop & Start System」（怠速熄火系統），原因是在最終量產測試階段，系統表現未達內部開發標準，官方道歉並啟動通知機制，並提出預購車主補償方案。自由時報汽車頻道 ・ 22 小時前
加錯油怎麼辦？汽油可以混合使用嗎？汽油加成柴油還能發動嗎？│汽車小學堂
開車到加油站時，偶爾會不小心將92加成95或98無鉛汽油，或反過來將95或98加成92無鉛汽油，甚至發生不同汽油「混加」的情況，加錯油該怎麼處理？會對汽車造成傷害嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 6 小時前
全面升級價格更合理親民，Toyota bZ4X令國產進口對手備感壓力
長期以來消費者購車的動力，無論汽柴油或者Hybrid都仍是內燃機一種選擇，直到因技術重大突破所發展出的電力驅動，才讓電動車能在近十多年來擠身主流市場，伴隨技術的進步幾經多年發展下來，無論性能、續航力、操控路感、功能都已經具備一定水準，而過去消費者所顧慮的續航力障礙，也隨著電池效能提升與充電站普及逐漸消除，現在只剩下一個大魔王關卡-價格！續航力大幅提升同級最佳，旅程不再充滿焦慮 依價格、尺碼與定位來看，擁有4,690mm車長與2,860mm軸距的bZ4X，在台灣市場中最直接的同級對手莫過於Luxgen n7、Hyundai Ioniq5、Kia EV6，電動車的買家最關心的絕對是續航力優先，為了消弭眾人的疑慮，bZ4X所搭載的全新高效能動力電池，容量從71.4kWh升級至74.7kWh，純電行駛里程以NEDC計算更從626km大幅提升至同級最佳743km，等於可輕鬆達成滿電北高一日遊，讓續航無後顧之憂。充電功率自150kW提升為160kW後，其10%至80%充電時間由30分鐘縮短為28分鐘，明顯減少等待補充能源的時間。 車型 Toyota bZ4X Luxgen n7 Kia EV6 HCarture 車勢文化 ・ 17 小時前
2025 鴻海科技日｜Model A、Model C、Model D三箭齊發，鴻海電動車大軍全面來襲！
在全球電動車產業加速重整、AI驅動車輛邁向新階段之際，「2025鴻海科技日」（HHTD25）於今日（11/21）盛大展開，以強勢姿態向全球展示跨入未來移動領域的企圖。今年以「加速想像」為主題，透過策略夥伴NVIDIA、OpenAI、Alphabet共同站台，強化在電動車與智慧移動生態系中的關鍵戰略位置。 在這場年度科技盛會之中，鴻海集團也端出史上最完整的EV陣容，包含去年首度亮相就引發市場期待的B級距電動車Model A，本次以更成熟的AI模組化架構回歸，展示多功能的靈活應用前景，加上鎖定豪華MPV級距的Model D準量產版，以及可被視為Luxgen n7改款的Model C北美版共同亮相，象徵鴻海電動車版圖正式走向全球舞台。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 天前
2025 鴻海科技日｜Luxgen n⁵ 掰了！ Model B改以Foxtron「Bria」搶先登場！
是為展現代工實力的鴻海科技日，今年除了聚焦AI人工智慧與機器人，營收引擎之一的電動車也同樣亮眼，除了大抵維持2024年的家族成員，並且針對使用需求進行小改款強化，以及邁向量產之路的修改，但要說「重中之重」的，還是將以Bria之名正式發表的Foxtron Model B跨界休旅！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 天前
TOYOTA最便宜的RAV4非油電動力，僅在中國販售並冠名Wildlander
TOYOTA改款2026年式RAV4將在今年稍晚發表上市，而另一款RAV4的衍生車型則提前亮相，嚴格來說，它不算是RAV4而被稱之為Wildlander。儘管它看起來與即將在美規RAV4基本上大致相同，但它的價格會便宜很多，而且基本款也不會是油電複合動力。汽車日報 ・ 1 天前
16歲老Cayenne大變身！保時捷動刀翻新 罕見6速手排＋復古越野魂帥炸
保時捷向來擅長替車迷「圓夢」，旗下 Sonderwunsch（特殊客製化）部門的歷史可追溯至1978年，從新車配色到獨家材質，全都能客製化。如今這個部門更跨足老車翻新，最近他們就替一輛2009年初代Cayenne GTS動了全身大手術，讓 16歲的豪華SUV煥然一新。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
捷運萬大線一期突破 82%！全台唯一「站外換氣通風井」曝光，2027 通車倒數
台北市政府在 2025 年 11 月 20 釋出最新說明，備受雙北通勤族關注的捷運萬大線一期工程截至 2025 年 10 月底，整體施工進度已突破 82%！目前全線軌道正在加蘋果仁 ・ 23 小時前
國道8號離奇車禍！ 2車碰撞「1名駕駛消失」 國道警察：追查中
台南市 / 綜合報導 昨(23)日晚上6點多，在國道8號東向，台南安定路段，有一輛轎車在變換車道時，撞上另一輛車，導致對方失控，衝撞護欄。畫面中可以看到，一輛銀色轎車，車身都有明顯的撞擊痕跡，另一輛黑色轎車，車頭也被撞爛。不過警消到場卻發現，明明是兩部車的事故，但是現場卻只看到一名受傷的駕駛，另一名駕駛，已經找不到人，因此國道警方將調閱沿路的監控影像，來追查這名駕駛到案。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
【內有影片】除了售價和上市日期，你想知道的Model B資訊都在這！Model D MPV奢華初體驗、Model C北美版接續n7改款、Model A全新參考車型等，鴻海科技日電動車資訊懶人包。
三種編成、六種車色、有什麼選配，甚至連行李廂空間都全部告訴你，雖然還不知道上市日期，但基本上明年農曆春節開新車過年應該沒問題，一直在等Model B上市的你，千為別錯過這支影片！車水馬龍網 ・ 1 天前
台南環保車驚悚自撞! 5車慘遭削尾.變電箱被撞倒
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導今天上午十點多，台南安平區發生驚悚的自撞車禍，一輛民間環保車左轉時車速過快，轉彎幅度過大，失控擦撞停在騎樓的五台汽車，整排車輛車尾都被撞得稀巴爛，還有變電箱也被撞倒，所幸無人傷亡。藍色車身的民間環保回收車，疑似左轉時車速過快，轉彎幅度過大而失控釀禍。（圖／民視新聞）監視器拍下，好幾台汽車停在自家騎樓，卻出現一台藍色環保車高速衝撞，掃過整排汽車車尾，發出一連撞巨大聲響。當地居民說，聽到砰很大聲，砰砰砰砰這樣過去，是撞到我們隔壁，我們這邊整排有五台車。看看每台車車尾都被撞得稀巴爛，最旁邊一台還撞上水泥梁柱，傷上加傷。路旁變電箱也被撞倒，現場滿目瘡痍。事發在台南安平民權路和緯路口前，這台藍色車身的民間環保回收車，疑似左轉時車速過快，轉彎幅度過大而失控釀禍。台南第四分局交通分隊小隊長葉俊麟表示，肇事車輛因左轉失控擦撞騎樓，停放五部汽車及一部機車，並波及一處民宅鐵捲門及台電變電箱，酒測值為0事故無人受傷。環保車擦撞騎樓五部汽車，台電變電箱也被撞倒。（圖／民視新聞）汽車好端端停在自家騎樓也遭受無妄之災，五台汽車、一台機車，加上鐵捲門和變電箱通通遭殃，現場滿目瘡痍。但好在整起車禍無人受傷，而詳細肇事原因還有待調查釐清。原文出處：台南環保車驚悚自撞! 5車慘遭削尾.變電箱被撞倒 更多民視新聞報導又是七旬老翁！高雄75歲駕駛闖紅燈「暴衝」撞5機車台南環保車失控！6車後段遭撞 變電箱也分離警局長研究新槍走火爆頭妻！送醫途中又翻車…民視影音 ・ 20 小時前
M-Benz正式推出全新CLA Hightech Hybrid，結合高效節能與智慧科技
Mercedes-Benz正式宣告全新CLA Hightech Hybrid車系在歐洲市場開放接單，這款集設計美學、電氣化技術與人工智慧於一身的新世代四門轎跑，將成為品牌在小型豪華車級距中最具代表性的節能高效之作，此次發表的CLA Hybrid提供三種動力規格與多達五種車型設定，結合全新1.5升四缸汽油引擎、整合式電動馬達與全新八速雙離合自手排變速系統，全面展現Mercedes-Benz在「電氣化內燃動力」領域的最新成果。地球黃金線 ・ 1 天前
美國2025 Q3電動車銷售創新高！Tesla仍稱霸榜首、Audi Q6 e-tron擠入前10
2025年第三季美國電動車（EV）市場交出歷史最佳成績，根據Kelley Blue Book最新統計，今年Q3全美共售出437,487輛電動車，較第二季大增40.7％，年增幅也達29.6％，甚至比2024年第四季創下的前一次高點再多出近兩成，電動車在整體汽車市場的占比也同步攀升至10.5％，明顯高於去年同期的8.6％，顯示在政策變動前，美國市場掀起一波明顯的搶購潮。地球黃金線 ・ 1 天前
不滿勞動改革 比利時將全國罷工3天恐釀交通癱瘓
（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）為表達對政府削減支出和修改勞動法案的不滿，工會號召自明天開始進行為期3天的罷工，此舉將導致比利時學校停課，火車與飛機交通受到影響。中央社 ・ 23 小時前
源自義大利的城市藝廊 《 La Casa di Maserati：Back to Modena 》Maserati 回歸初心 展現Modena的力量與靈魂
源自義大利的城市藝廊 《 La Casa di Maserati：Back to Modena 》Maserati 回歸初心 展現Modena的力量與靈魂SiCAR愛車酷 ・ 19 小時前
75歲翁疑誤踩油門 撞倒5機車騎士全倒地｜#鏡新聞
又是高齡駕駛車禍!今天(11/24)澡上九點多，高雄鐵道街與正義路口，一輛藍色轎車突然衝撞正在停等紅燈的五部機車，導致機車騎士全都被撞得東倒西歪，幸好五個人都只受輕微擦挫傷沒有大礙，警方初判，可能是75歲的陳姓駕駛恍神，誤踩油門暴衝，雖然肇事老翁沒有特別的違規紀錄，駕照也合規，但高齡駕駛出車禍，又再度引發關注！鏡新聞 ・ 20 小時前
62 屆金馬獎星光大道再由 LEXUS 擔任專屬座駕
金馬獎是台灣最具指標性的電影文化盛事，也是全球華語暨華人電影創作最高榮耀之一。今年金馬獎堂堂邁入第62屆，持續為無數卓越的影視創作者提供展露藝術視野與動人故事的殿堂。在這場年度盛典中，不僅眾多精湛作品與電影工作者將角逐各項大獎，星光大道上群星匯聚的耀眼風采，更將成為觀眾與媒體目光的焦點，見證華語電影蓬勃創作能量的璀璨綻放。GOCHOICE購車趣 ・ 17 小時前
寶嘉聯合攜星聯汽車持續深化北台灣在地服務！全新北投新車展示暨授權服務廠開幕
寶嘉聯合旗下之大台北地區經銷夥伴「星聯汽車」，宣布「台北市北投新車展示暨授權服務廠」正式落成啟用。這個全新據點同步整合了Peugeot與Citroën雙品牌的展示空間，並配置多品牌授權服務廠，提供從新車賞購到專業維修保養的一站式服務，以更完整的品牌體驗迎接大台北地區的消費者及車主。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治
即時中心／温芸萱報導台中市民生路今（23）日上午發生一起悲劇車禍，鄭姓女騎士獨自騎乘南下，疑似疲勞駕駛自撞護欄摔落邊坡。雖經送醫搶救，鄭女仍於下午2點30分宣告不治。警方表示，事故詳細原因由交通警察大隊調查，並提醒民眾長途駕駛要充分休息，行中適時停靠，以確保自身與他人安全。今日上午10時27分，台中市民生路（北坑產業道路）發生嚴重交通事故，一名鄭姓女騎士，疑似因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡。鄭女清晨自北部出發，長途南下前往霧峰市區，事故發生時單人騎乘。事故發生後，警方與救護人員立即趕抵現場，鄭女隨即送往亞大醫院搶救，但不幸仍於下午14時30分宣告不治。警方表示，事故詳細原因仍由交通警察大隊進一步分析研判。據了解，鄭女在台北讀大學，清晨獨自一人南下。因此，警方研判疑似疲勞駕駛，同時也提醒，疲勞駕駛是造成交通事故的重要因素，民眾行前應充分休息，行中亦應適時休息，避免精神不佳時勉強駕駛，以確保自身及其他用路人的安全。此外，警方也呼籲長途騎乘機車的民眾，務必注意身心狀況，行駛過程務必遵守交通規則，避免類似悲劇再度發生。一名鄭姓女騎士，疑似因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡，送醫後仍宣告不治。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治 更多民視新聞報導行人地獄！台中74歲翁「綠燈過斑馬線」 遭轉彎小貨車撞飛送醫不治最新／台中工安意外！移工11樓鷹架摔落 意識不清送醫搶救韓團演唱會秒變「18禁現場」 情侶調情嗨喊「謝謝幫搶票今晚可TWICE」民視影音 ・ 1 天前