未保持車距！國1瑞隆段3大車連環撞 曳引車駕駛腿骨折

有民眾於11月21日上午10時25分，開車行經國道1號北向367.8公里（瑞隆路段）時，目睹一起連環車禍，於是趕緊打電話報案，警消人員獲報後，立即趕抵現場救援，初步了解，該起交通事故，造成一名駕駛人受傷，至於詳細車禍原因，仍有待警方進一步調查釐清。

國道1號北向367.8公里，高雄瑞隆路段，上午發生嚴重事故，肇事車輛車頭嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）

第五公路警察大隊表示，55歲的洪男駕駛營業貨運曳引車行駛於中線車道時，因未保持安全距離，追撞了前方82歲的劉男所駕駛的大貨車，導致劉男的車輛再次撞上65歲的李男所駕駛的另一輛營業貨運曳引車，最終造成三車相撞。事故發生後，洪男的車頭受到嚴重損毀，並且腿部出現開放性骨折，幸好當時意識清醒，隨後被送往醫院治療，並無生命危險。

廣告 廣告

國道1號北向367.8公里，高雄瑞隆路段，上午發生嚴重事故，肇事車輛車頭嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）

警方指出，未保持行車安全距離是十大肇事因素中的首位，並提醒駕駛人必須時刻注意前方動態，保持安全距離，以防止類似事件的再次發生。違規駕駛可能面臨新台幣3,000至6,000元的罰款，若造成他人重傷或死亡，則可能面臨吊扣或吊銷駕照的處罰。

國道1號北向367.8公里，高雄瑞隆路段，上午發生嚴重事故，肇事車輛車頭嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

全台首例！無人機「夜闖花蓮監獄」空投威士忌與檳榔給受刑人

新竹工人跌落10米深坡受困 警消助脫困送醫

影/中和單車男不爽被叭攔公車 上車嗆司機乘客全傻眼