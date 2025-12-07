未停讓行人罰單要申訴？一票人勸：最好不要

▲一名女網友表示，近日因為「未停讓行人」收到一張罰單，明明罰責是1200至6000元，且自己先前沒有犯過這項違規，甚至一年內完全沒有不良紀錄，結果一罰就是最高額6000元。（圖／NPA 署長室臉書粉專）

[NOWnews今日新聞] 台灣曾被外媒形容是「行人地獄」，不過隨著交通安全意識抬頭，「行人優先」已成為用路人的基本觀念。不過近期一張罰單引發熱議，一名女網友表示，近日因為「未停讓行人」收到一張罰單，明明罰責是1200至6000元，且自己先前沒有犯過這項違規，甚至一年內完全沒有不良紀錄，結果一罰就是最高額6000元，讓她很傻眼，不過多數人都勸她不用浪費時間申訴。

一名女網友6日在Dcard發文表示，11月底收到一張罰單，稱她11月15日「未停讓行人」，但罰單11月24日才寄到，她的行車紀錄器內容早就被洗掉了，根本無從確認。

她表示，明明未停讓行人的罰則是1200至6000元，且這是她第一次因為未停讓行人被開單，一年內也完全沒有任何違規紀錄，雖然照片看起來路邊確實有行人沒錯，但是否有必要第一次違規就直接罰最高金額，也因此提問「如果你們遇到這樣的狀況，會選擇申訴嗎？還是乾脆認命繳掉？有沒有人成功申訴過檢舉案件？真的有可能翻盤嗎？」

文章也引發熱議，不少人馬上表示「就是要重罰，你們這些開車的才會怕啊」、「6000根本太低，出國就知道台灣駕駛到底有多兇」、「旁邊機車都停下來等了，就妳直接開過去，被開罰剛好而已」、「妳這張是警察現場舉發，不是被別人檢舉的，申訴應該是不可能過」。

針對金額部分，也有人解釋「1200元只有機車初犯，汽車駕駛跟機車累犯都是加重開罰6000元」、「汽車都是6000元，別想太多」、「罰單就是要讓妳知道妳犯錯，罰1200元根本不痛不癢」。

根據新北市政府警察局板橋分局指出，車輛行經行人穿越道或未劃設行人穿越道之交岔路口，遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先通過，並與行人保持3公尺以上距離，也就是約1個車道寬度，或行人穿越道上3個枕木紋的間隔。

駕駛行經路口未停讓行人，處1200元以上6000元以下罰鍰。6月30起，駕駛未停讓行人，導致行人輕傷，罰鍰起罰金額由新台幣7200元提高至1萬8000元；導致行人重傷，裁罰金額從原先1萬8000萬元至3萬元，直接比照致死，重罰3萬6000元，且另有刑責。

