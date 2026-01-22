未出席立院彈劾審查會 賴清德赴經濟論壇演講

記者詢問總統賴清德，「總統怎麼看現在立法院不審總預算在搞彈劾？藍白都說要找你辯論。」

總統賴清德22日仍然沒有列席立法院說明彈劾案，同一時間出席2026 CWEF天下經濟論壇並擔任講者，賴清德強調，有堅強的國防，經濟發展才能獲得保障。

總統賴清德表示，「你沒有國家安全，你經濟再繁榮也是為人作嫁而已。我們也提出了國防特別預算，要打造台灣之盾。」

國民黨立委在立法院議場放上人形立牌，諷刺賴清德沒列席。立法院全院委員會22日針對賴清德彈劾案繼續召開審查會，由於被彈劾人沒有列席聽證會，則改由各黨團推派立委進行發言，藍委輪番上陣砲轟賴清德。

國民黨立委林沛祥認為，「如果我們不啟動彈劾，就等於告訴未來的每一位總統，只要你手握行政權、控制大法官就可以無視國會，甚至可以把法律當成廢紙。」

民眾黨團因為發言額度前一天用盡，22日沒有辦法指派立委發言；民進黨團則是不再指派綠委出席發言，表達立場。

立法院民進黨團書記長陳培瑜回應，「我相信國民黨的委員自己相關的程序知道，所謂的彈劾案就是一場作秀的鬧劇。」

接下來5月13日、14日立法院還會再舉行審查會，將2度邀請被彈劾人賴清德列席說明，5月19日就會進行彈劾案的投票。

