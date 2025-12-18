未列席委員會遭藍委譴責、潘孟安舉馬時代例子：秘書長不赴立院報告是不分黨派「憲法規範」制度實踐

立法院司法及法制委員會今（18）日邀請總統府秘書長潘孟安至現場報告不副署一事，潘孟安以憲政慣例不出席，遭藍委譴責。潘孟安則在臉書發文表示，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重。

潘孟安今日在臉書發文表示，有關立法院司法及法制委員會要求他赴立院列席報告，為維護我國憲政體制之健全發展，他想清楚向國人說明，為什麼他無法出席今天的委員會。

潘孟安指出，依照我國憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重。

潘孟安舉例，過去蔡英文前總統執政時期，立法院5次函請總統府秘書長進行專案報告、馬英九前總統期間4次、陳水扁前總統時期15次，當時政府均基於憲法規定與對責任政治之認知予以婉拒。

潘孟安說，這證明了「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨之主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。

潘孟安說，總統身為憲法之守護者，其首要職責即在於捍衛憲法與憲政秩序。總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範之界線，確保機關職權行使不致逾越憲政分際，方能維持民主政治之穩定與永續。

