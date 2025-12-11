地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮縣議會，要求縣府重編明年度總預算，增列光復重建經費，卻遲遲沒有下文，花蓮縣議會程序會，因此無法送交大會審查。今天（週四）召開臨時會，藍營議員提出臨時動議，要求預算送審，議長張峻氣得大罵「程序會決議是假的嗎」，雙方吵成一團，議事組主任上台說明議事規則，還遭藍營議員嗆聲。

花蓮縣議員（國）吳建志vs.花蓮縣議長張峻「我現在不是按照議事規則嗎，不然是什麼狀況。」花蓮縣議會召開臨時會，不滿藍營議員護航縣府，綠營議員上前，兩邊吵得不可開交。花蓮縣議長張峻表示「按照程序什麼叫做按照程序，那我程序會決議是假的嗎。」

廣告 廣告

未列重建經費！花蓮明年度總預算「卡關」 藍綠議員爆衝突

不少陳抗民眾赴議會二樓旁聽 盼立即編列災後重建預算（圖／民視新聞）

花蓮縣議長張峻，大動肝火，全因藍營議員，不滿明年度總預算「卡關」，提出緊急動議，打算跳過程序委員會，要求送大會審議，但議事組主任解釋，依法做不到。花蓮縣議會議事組主任潭進成表示「請縣政府補充修正再審議，所以總預算是沒有辦法排到，我們大會來審議的，必須經過程序委員會的通過才可以。」花蓮縣議員（國）吳建志表示「你在那邊亂講什麼我現在講程序委員會。」

未列重建經費！花蓮明年度總預算「卡關」 藍綠議員爆衝突

民眾呼籲成立災後重建委員會 納入災民席次（圖／民視新聞）

縣府不甩程序委員會，提出重編總預算，增列光復重建經費，因此程序委員會，才沒有辦法將總預算，排到大會審議，國民黨議員吳東昇不滿，一度跑上主席台。花蓮縣議員（無）蔡依靜vs.花蓮縣議員（國）吳東昇「為什麼沒有麥克風，為什麼你可以上去。」因財劃法修正，花蓮統籌分配稅款大增，明年度總預算401億，歷年最高，比今年還多出76.5億，花蓮縣政府10月14日，送到議會審議，但議會程序會要求，得增列堰塞湖災後重建等經費，重編後再送審，但縣府遲遲未補件，議會甚至兩度發函補件，縣府也都置之不理，導致總預算無法進入大會。花蓮縣議員（民）胡仁順表示「希望把所有的預算，都能夠控制在自己手上來做分配，對我們所有的災民，釋出一個訊號，希望這件事情是由中央，來全權的來負責。」災民希望將災後重建經費，列入總預算，無奈縣府一毛也沒編，說是會以追加減方式處理。但議員無法接受，最終也沒排入臨時會議程，最快明年初才能再審。

原文出處：未列重建經費！花蓮明年度總預算「卡關」 藍綠議員爆衝突

更多民視新聞報導

花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了

徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝

13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議

