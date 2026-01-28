未卜先知？投毒實驗？青島才傳不明感染 武漢研究所無縫接軌立推「立百病毒解藥」

[Newtalk新聞] 印度剛爆發立百病毒(Nipah virus)疫情，武漢病毒研究所卻在1月27日宣稱解藥問世，這一「無縫接軌」的巧合令大批網友驚訝不已。不僅被譏為「未卜先知」，也引發質疑是否早已編寫好的劇本，甚至有人感嘆「藥都準備好了，病毒不來也不行」。就在此敏感時刻，山東青島即墨區陷入恐慌，數名長者因不明感染相繼離世，雖然官方稱為「普通流感」，但嚴格封鎖與物資短缺讓民眾陷入恐慌。





據我國疾管署說明，立百病毒感染症臨床症狀差異大，可從無症狀感染到急性呼吸道疾病或致命性腦炎。初期（約發病後3至14日內）常出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐與喉嚨痛等非特異性症狀，隨後可能進展為頭暈、嗜睡、意識改變及其他顯示急性腦炎的神經學徵象。部分個案可出現肺炎與嚴重呼吸系統併發症，如急性呼吸窘迫症候群（acute respiratory distress syndrome, ARDS）。在重症個案中，常見腦炎與癲癇發作，病情可於24至48小時內迅速惡化並導致昏迷。

根據外媒消息，印度西孟加拉邦近期爆發立百病毒感染，目前至少已確認5例確診。然而，就在疫情消息傳出的同一時間點，中國科學院武漢病毒研究所卻高調宣布攻克該病毒並備妥解藥。這項消息並未獲得掌聲，反而引爆輿論恐慌。網友「ElvaMusclecat」在社群平台X(原推特)上發文嘲諷，前兩天才說無藥可醫，不到三天就出現奇蹟，質疑「藥比病毒先製好」並不單純；更有評論直言，若病毒不進來，這批藥恐怕沒人買單，懷疑這是再一次公衛危機的布局。





除了對立百病毒解藥的質疑，中國內部的疫情狀況也成為關注焦點。帳號「破幕推牆—Real China」轉發網友名為「中共投毒」的投書指出，山東青島即墨區近期正流行一場不明原因的傳染病，當地醫療機構雖聲稱僅為普通流感，但實際情況卻相當嚴峻，許多高齡長者因抵抗力不足而相繼離世。這類消息與武漢研究所的「解藥突破」形成強烈對比，讓民眾對於官方釋出的醫療進展抱持高度保留態度。





該名網友進一步揭露，當地政府疑似正在進行強力管控，不僅街道每天進行大規模消毒，民眾拍攝的現場影片與抖音內容也遭刪除，甚至接獲派出所的威脅電話，禁止對外發聲。目前當地物資供應出現缺口，街道辦事處雖宣稱食物正在調集，但居民家中存糧告急，卻遲遲等不到補給。民眾擔憂，地方政府為了隱瞞實情，可能刻意壓下病毒擴散的消息，這也讓外界對於「立百病毒解藥」的出現時機，增添了更多不信任感。

