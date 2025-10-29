未及領海外 海纜七法挨批修半套

台灣周邊海纜頻遭漁船破壞，立院經濟委員會29日排審「海纜七法」相關修正草案，但立法院法制局指出，法條未規定領海外我國海纜被破壞的處罰行為，建議修正，經濟部、數位部坦言如此修法易引發管轄權爭議。在野立委批評，若領海外電纜遭破壞無法可管，修法等於只修半套，恐怕又只是在操作意識形態。

行政院考量海纜管線如遭破壞，恐涉及國家安全及社會安定，對人民生命財產也可能造成危害，擬具「電信管理法第72條條文修正草案」、「電業法第71條之1條文修正草案」、「天然氣事業法第55條之1條文修正草案」、「船舶法部分條文修正草案」等7項法案修法。

但立院法制局點出多項問題，包括草案對於損害海纜管線者未進行民事責任追究，與「聯合國海洋法公約」相左，因此建議參照聯合國海洋法公約第113條規定，對故意或過失損害海底電纜的人員進行民事責任追究 。

此外法制局建議修法時加上「在中華民國領域外犯本條之罪者，亦適用之」，確保破壞行為無論發生在領海、毗連區、專屬經濟區或公海，只要危害到我國海纜，皆能依法追訴、處罰。

不過，經濟部、數位部皆回應，因考量若新增域外效力條款，易引發管轄權爭議，且得一併考量海巡單位執法上是否有困難，「因此不建議修正」；至於過失毀損電纜仍應負民事責任，數位部、經濟部則認為，現行《民法》已有相關規範，不建議修正。

藍委王鴻薇質疑，海纜維修成本負擔貴，但領海外的我國海纜遭破壞，若修法也管不了，「那這樣修法不等於只修一半嗎？」

王鴻薇強調，執政黨指責是中共刻意破壞海纜，但修法後對在領海外挖斷海纜也不能罰，形式上修法沒意義，解決不了問題。

民眾黨立委林國成則直言，修「海纜七法」不切實際、有修等於沒修，完全是執政黨在操弄意識形態，只有宣示作用而已；如果兩岸沒有和平共識，再多修法反而製造更多兩岸事端，難怪其他單位不敢建議修法。