未受颱風及地震影響 雪管處：櫻花鉤吻鮭族群持續穩定

▲ 圖 / 雪管處

台北市 / 林彥廷 綜合報導

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處今（6）日發出新聞稿指出，於去(114)年6月至10月期間，以浮潛目視法進行台灣櫻花鉤吻鮭野生族群數量研究監測，調查結果並未受多次颱風及地震等因素影響，野外族群數量約有16,020尾，為歷史第三高，雖未再創歷史新高，但已連續多年維持在穩定水準，顯示長期棲地改善、人工復育及放流管理策略已逐步降低台灣櫻花鉤吻鮭的滅絕風險，保育復育成效趨於穩定。未來雪管處也將深化推動環境教育工作，讓社會大眾能進一步體認台灣櫻花鉤吻鮭的生態。

圖 / 雪管處

▲ 圖 / 雪管處

雪管處表示，去年持續強化放流策略與跨域保育合作，於七家灣溪下游及司界蘭溪上游辦理放流作業，9月間更與勁捷航空合作，首次運用直升機吊掛方式執行於司界蘭溪上游放流，使魚隻能快速且安全抵達目標棲地，將原需數小時的人力運輸流程大幅縮短，有效降低人力負擔與運送過程中的潛在死亡風險增加魚苗的成活率，為高山溪流放流作業建立更具效率的操作模式。而司界蘭溪上游的棲地放流，也是完成台灣櫻花鉤吻鮭歷史流域(包括七家灣溪流域與合歡溪流域等)棲地放流工作最後一塊拼圖，希望藉以降低台灣櫻花鉤吻鮭的滅絕風險。

雪管處進一步表示，除了進行台灣櫻花鉤吻鮭保育復育外，去年也委請水利、溪流生態、水生昆蟲、碳匯等多位不同領域的專家進行七家灣溪流域整體生態功能的調查研究，成果顯示七家灣溪濕地之碳功能以「調節與平衡」為主，年度碳吸存與排放量大致相抵，未形成顯著淨碳匯，但對高山溪流生態穩定與食物網運作具有關鍵支撐作用。同時，也持續檢視過去回收約8.1公頃武陵廢耕地並進行植樹造林後，近20年來也對七家灣溪水文條件、棲地穩定及櫻花鉤吻鮭族群所帶來的正面效益，作為未來推動生態復育與氣候調適相關工作的科學基礎。

雪管處指出，在既有的保育基處下，於每年暑假固定辦理「鮭魚123-國寶魚保育工作體驗」環境教育活動，透過系統性課程與解說，引導民眾理解人為行為與溪流生態之間的關係，建立友善台灣櫻花鉤吻鮭的行為觀念，降低人為活動對其棲地的影響，讓保育成果得以由科學研究逐步轉化為民眾能理解與共同的行動，今年共辦理了12梯次、330人參加。另為進一步整合研究成果與擴大環境教育推廣，雪管處目前正籌劃設置「國寶魚生態體驗教室」，預計於今(115)年動工，完工後將結合現有生態中心及種原庫，成為台灣櫻花鉤吻鮭保育、教育與展示的重要場域，有系統性的完整呈現國寶魚的生態特性與復育歷程，透過環境教育深化民眾對國寶魚保育工作的理解與體驗。

雪管處強調，台灣櫻花鉤吻鮭野生族群能長期維持穩定，並非單靠單一復育措施，而是透過從流域整體的保育方式，結合各公私協力單位進行棲地改善維護、長期族群監測、人工繁殖、放流管理等工作，並同步降低人為活動對棲地的干擾。近年更進一步將研究成果轉化為環境教育與實地體驗，讓民眾在了解生態的同時，也能以實際行動調整自身行為、減少對溪流的影響。這樣結合科學研究與實際管理環教的保育復育模式，已展現台灣櫻花鉤吻鮭復育成效，未來可作為其他高山溪流或瀕危物種保育工作的參考。

