未央.冷露是什麼？點飲料像猜謎 民眾：猜不出

台北市 / 綜合報導

你今天喝手搖飲了嗎？有沒有碰過看著菜單，卻完全猜不出，到底賣得是什麼飲料？越來越多手搖業者為了迎合品牌形象，把飲品取成各式各樣的名字。有店家把冬瓜茶稱作「冷露」，「那堤」不是拿鐵而是奶茶，詩詞裡面的未央則是「烏龍茶」的意思。有趣的飲料名掀起話題，不過也有不少民眾表示，想點餐的時候，看英文好像比看中文品名，更容易懂。

打開外送平台，想點個飲料，看了老半天，還是看不懂，這些飲料到底，葫蘆裡在賣什麼藥嗎，華視新聞記者姚俐安說：「走在台北街頭，手搖飲店遍地開花，而業者為了增加話題，取了各式各樣有趣的飲料名稱，只是民眾乍看之下，真的猜得出來嗎。」

民眾說：「花玉生香棉可破，它應該是花生，棉花糖，蛤，還有豆花。」記者VS.民眾說：「(這個，檸霧未央)，檸霧，應該是檸檬，加，不會是蓮霧吧，喔，(就是未央是他們的烏龍茶)，喔，(大地覺醒，你覺得可能是什麼飲料)，(上面一個飲料)都不知道，沒有，(完全不知道)，沒有頭緒。」

實際街訪下來，大部分的民眾，單看名字，還是很難完全猜對，行銷專家唐源駿說：「所謂的手搖飲，大部分都是茶葉比較多，所以就滿多這個東方風格，所以有時候附庸風雅，或是走一些文創路線，當然是這個品牌形象比較一致，這個品名好像滿有趣的，可能就能夠增加客人中間，這樣的一個談資，或者是閒聊的機率。」

業者希望，透過飲料取名，加深顧客對品牌的印象，不過民眾到底買不買單，民眾說：「我覺得他們的名字，很有創意。」民眾說：「可能就有一點像踩地雷，直到喝下去，都不知道它是什麼，那就要看英文。」記者VS.民眾說：「這什麼飲料，我不知道味道，但是名字也不知道，(有點困擾)。」喜不喜歡見仁見智，行銷手法或是品牌經營，如何讓顧客有記憶點，恐怕才是商品熱銷的關鍵之一。

