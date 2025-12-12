未婚夫驚喜現身公主抱！ 泰勒絲紀錄片影集《The End of an Era》曝光巡演後台秘辛

泰勒絲（Taylor Swift）推出共6集的紀錄片影集《The End of an Era》及巡演最終場全新錄製的演唱會電影《The Final Show》。Disney+提供

坐擁14座葛萊美獎的美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）推出共6集的紀錄片影集《The End of an Era》及巡演最終場全新錄製的演唱會電影《The Final Show》。紀錄片利用巡演休息時間錄製，創作靈感正是來自她在絢麗舞台背後經歷的一切，令Swifties（歌迷名）直呼：「簡直就是真實版《星夢人生》！」

影集收錄眾星訪談與獨家內幕 一窺舞台奇蹟背後的秘密

紀錄片影集《The End of an Era》深入呈現泰勒絲在巡演期間登上全球頭條、感動全球歌迷的生活點滴。除了本人的深度訪談外，更邀請到新生代創作才女葛蕾西（Gracie Abrams）、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、紅髮艾德（Ed Sheeran）以及英倫天籟佛羅倫斯弗洛倫斯威爾奇（Florence Welch）等人的驚喜演出，更有家人好友們分享從未曝光的幕後故事。

影集將自12月12日起每週上線兩集，帶領觀眾一窺這場史詩級巡演是如何從零開始打造，揭露每個舞台設計、每套表演服、每個令人尖叫落淚的驚喜時刻背後都藏著什麼秘密。此外，泰勒絲近日也現身紐約迪士尼公司劇院，與樂團成員、舞者、和聲歌手以及家人們一起參加了前兩集的特映會，搶先重溫這段難忘的旅程。

最終場電影獨家收錄新專輯曲目 未婚夫「公主抱」甜蜜互動曝光

與紀錄片同步於Disney+首播的演唱會電影《The Final Show》於加拿大溫哥華拍攝，完整記錄讓全球Swifties依依不捨的最終場演唱會。最重磅的是，電影中首度完整呈現2024年發行的新專輯《THE TORTURED POETS DEPARTMENT》曲目精采演出，為這場橫跨近兩年時間的傳奇演唱會畫下完美句點。

此外，影集內容也將一窺未婚夫NFL美式足球明星特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）在倫敦場驚喜上台、公主抱泰勒絲引起全場轟動的甜蜜瞬間。讓Swifties再次體驗兩人甜蜜互動的瞬間。



