未婚妻轟「沒有保險！」《豆腐媽媽》製播單位祭4點反擊

《豆腐媽媽》的製播單位萬星傳播提出4大聲明反擊，未婚妻的「沒有保險」說法。（圖／萬星傳播提供、Rena提供）

一名蘇姓替身演員，日前拍攝民視戲劇《豆腐媽媽》時意外墜樓重傷，引發全台關注。其未婚妻Rena也選在今（6日)召開記者會，控訴民視與劇組存在嚴重人為疏失，且在未完成投保的情況下要求男替身執行危險動作。對此，製播單位萬星傳播也提出4點反擊，「劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況。」

廣告 廣告

有外界傳聞，蘇先生是保險黑名單，無法保個人保險，但有保團險，未婚妻Rena6日受訪疑惑，因為前一周他們才到泰國遊玩，有保保險，「保險都是正常，我們都有保，我不懂為什麼是黑名單。」

中時記者提醒有可能是工作保險和旅遊保險不同，蘇先生從事的行業是危險行業，也許影響到個人保險狀況，問及過往蘇先生有過工傷的賠償？Rena說：「自己練習、後空翻側翻有受傷，但沒有因為拍攝而發生受傷，現場安全措施都做得非常好，一切安全，除了這次以外。」外傳Rena有和民視求償600萬元？對此她嚴正表示「沒有」。

製作單位萬星傳播聲明：

此次拍攝劇情為高風險橋段，經評估需由專業武術指導來協助拍攝。受傷的蘇先生本身是專業武行，並由武術指導轉介至劇組。於開拍前，劇組與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備四塊安全墊做為緩衝。開拍當天為確保人員安全，劇組於現場多備一層安全墊，及劇組六位工作人員在旁保護，並詢問蘇先生保護措施是否足夠，蘇先生現場勘查後認為安全措施無虞，劇組始進行拍攝。

劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況，特此澄清。

1／20事發日至蘇先生2／6出院當日劇組與家屬之溝通過程，整理如下：

1. 1／20事發當下，現場AED人員立即進行傷勢評估並通報救護車；劇組人員陪同蘇先生搭乘救護車至衛生福利部桃園醫院，經與家屬討論後，將蘇先生轉至署立台北醫院就近照顧。劇組統籌親至現場了解狀況，並致贈慰問金，同時與家屬建立聯繫方式，持續表達關心。

2. 1／21早上劇組統籌有至醫院探視蘇先生。當天下午家屬轉達統籌，聽從醫生建議進ICU進行72小時觀察。劇組於1／22早上前往醫院與家屬一起聆聽病情說明。

3. 蘇先生於1／27轉至普通病房，1／27劇組詢問是否能探視，家屬表示該日探視已額滿。1／30劇組再次表示欲前去探視，家屬於2／1回覆於2／3再進行探視。

4. 2／6凌晨家屬通知劇組中午要辦理出院，劇組跟家屬約好11點在醫院辦理出院手續，劇組當場繳清相關醫療費用，並致贈出院慰問金。

對於此次突發意外，劇組深感遺憾與抱歉。拍攝前已依照流程進行專業特技評估，並多次與本人確認拍攝內容與安全細節；如今仍發生受傷狀況，劇組也將負起全部責任，持續與家屬協調後續補償事宜。

製作單位萬星傳播聲明。（萬星傳播提供）

至於民視則於6日晚間三度回應：「對於此次拍攝意外深感遺憾。意外事發當下，劇組第一時間即將傷者送醫治療後回報節目戲劇中心。公司也立即請劇組全力提供傷者及其家屬最大的協助，並持續關心其健康狀況，盼能安心休養、早日康復。今日近午，劇組人員已前往醫院協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。此外，公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。」

更多中時新聞網報導

林美秀、馬念先旺福組團 青年節將開唱

NBA》哈登 棄快艇當騎士

陶晶瑩、Ella悼小胖老師盼安息