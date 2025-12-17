未婚戶長創新高！近五分之一「先買房再婚」 台北市占比最驚人

未婚戶長暴增。(圖／TVBS)

未婚買房成趨勢，全台未婚戶長比例逼近五分之一，達17.7%。內政部資料顯示，截至今年第一季，全台未婚戶長達171.8萬人，十年間增加53.8萬人，比例增加3.8個百分點。台北市未婚戶長占比最高達19.9%。金融業趙先生和剛畢業兩年的許小姐都選擇未婚先買房，他們認為這是投資自己未來、保障自身權益的方式。專家分析，這股趨勢反映了現代人結婚與購屋時程分離，以及青年成家貸款政策的影響。

32歲從事金融業的趙先生目前還未婚，但已先幫自己買房置產。趙先生表示，買房不只是為了居住，更是為了累積資本，可以從小套房開始，慢慢換到更大的房子，越早買房越能享受房價增值空間。他提到，雖然尚未遇到結婚對象，但現在普遍晚婚，在有能力的情況下先買房有諸多好處。趙先生也分享，周圍有許多朋友因為政策如新青安，在父母資助下年輕時就能買房，且首次購屋可享有優惠稅率。25歲的許小姐大學畢業僅兩年就為自己購入一套房。許小姐認為，婚前買房是保障自己的方式，因為這屬於婚前財產，考量現在離婚率較高，這能為自己提供安全保障。她同時表示，婚前買房讓生活更加安定，不必頻繁搬家。

房市專家張旭嵐解釋，戶長在名義上是戶籍登記的角色，不一定是真正的購屋者。近年因囤房稅政策，許多家長為節稅會將家庭成員分戶登記自住，加上青年成家貸款政策，許多父母會幫助年輕人規劃購屋，導致年輕戶長增加。張旭嵐進一步指出，現代人觀念改變，可能晚婚甚至不婚，使結婚時程與購屋時程分開進行。

從區域來看，新北市未婚戶長十年間增加人數最多，達9.6萬人，其次是台中市增加8萬人。以占比變化來看，新竹縣增加幅度最大，達4.8個百分點。房市專家陳定中分析，新竹縣占比成長明顯主要因為人口集中在竹北，該地區有龐大的科學園區就業買盤。近年科技業發展蓬勃，許多科技新貴即使從業資歷不長但所得條件佳，單身時就有能力購屋並設立戶籍。

先有房再結婚的潮流，正在重新定義這個時代的生活方式，反映了現代人對生活規劃與財務安全的新思維。

