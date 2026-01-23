未完成的約定！老貓高齡18歲「長壽祕訣」竟出乎大家預料

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家貓咪的「長壽祕訣」在社群平台引發熱議，這隻外表看似風中殘燭，高齡18歲的老貓如今仍頑強地陪伴在主人身邊，而其中的原因可能與一個延續十多年的「約定」有關，讓無數網友感到震驚。

據了解，該名飼主家中養了一隻名叫「強強」的貓咪，牠在幼年時曾是流浪貓，當年獨自徘徊到家門口，生命力極強，被飼主的爺爺收留後正式成為家人，也因此取名「強強」，象徵牠堅韌不拔的生命力。

隨著時間流逝，「強強」現在已經18歲，換算成人類的年齡約等同90歲，屬於十分罕見的高齡貓，牠的身體狀況大不如前，不僅行動明顯變得遲緩，走路時身體搖晃，還罹患了白內障，雙眼混濁，模樣看起來蒼老許多，讓人不免擔心。

「強強」已經高齡18歲，除了視力問外，並沒有其他重大疾病

(示意圖/Unsplash)

然而令人意外的是，除了視力問題，「強強」並沒有其他重大疾病，食慾與基本身體機能仍算穩定，日常生活也尚能自理，對此飼主則半開玩笑透露，愛貓能活這麼久，或許是因為一個尚未完成的約定所導致。

原來早在十多年前飼主還是少年時，曾對「強強」許下承諾，希望未來結婚時能讓牠出席婚禮，成為自己的「證婚貓」，卻沒想到多年過去，貓咪一路健康活到高齡，但飼主依然單身，約定始終未能兌現，故事曝光後引起網友們熱烈討論，不少人留言調侃「果然單身是有價值的」、「希望飼主永遠都不要結婚」。