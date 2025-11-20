未完成PGY禁做醫美 石崇良：導正「直美」 回歸正規醫學教育

為解決近年醫美亂象頻傳的問題，衛福部日前預告修正特管辦法，要求所有醫師必須完成畢業後的綜合臨床醫學訓練(PGY)、亦即住院醫師訓練才能從事醫美，已執業醫師也得補訓。對此，衛福部長石崇良今天(20日)表示，此舉只是導正「直美」現象，回歸正規醫學教育程序而已。

近年發生多起醫美醫療糾紛與事故，衛福部日前預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(簡稱特管辦法)，禁止醫師一畢業就從事醫美，未來必須先完成畢業後的綜合臨床醫學訓練(PGY)、亦即住院醫師訓練，才可投身醫美。新制將於明年上路，設有緩衝期，現行醫美醫師須在2至3年內完成訓練，才能繼續從事醫美領域。

新制也將原先單一的美容醫學規範改為三級管理，明確區分為「美容醫學處置」如玻尿酸注射、雷射治療，與「一般美容醫學手術」如鼻整形、削骨、拉皮、抽脂等，以及「特定美容醫學手術」包括全臉拉皮、隆乳等，嚴格規定執行醫師的資格，後2類手術僅限十大專科醫師執刀。

衛福部長石崇良20日下午出席活動前受訪時表示，醫美也可能發生醫療傷害，並非完全無副作用，加上多數尋求醫美的民眾本身身體健康，並無醫療急迫性，若因醫師的訓練不夠完整而產生額外的風險，無論是對民眾或醫學倫理而言都有檢討的必要性，因此，衛福部此次修正法規，導正「直美」(源自日本的詞彙「ちょくび」，指醫學生未完成PGY便直接進入醫美領域工作)現象。他說：『(原音)不論你是走一般科也好、不論你是要走到次專科也好，你都是要進行完成住院醫師訓練。從來就不是這樣的想像，說你一個醫師剛畢業就有辦法獨立執行業務，只是說其他的科沒有這個現象，只有在醫美出現了「直美」，我們只是把它導正回來，回到我們正規的醫學教育的程序過程而已。』

石崇良並指出，根據醫事司統計，大約有600名醫師未完成PGY訓練。他強調，民眾把生命託付給醫療人員，醫師應秉持最慎重的心情完成必要的訓練。

此外，衛福部近日預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」草案，重點包括將「耳鼻喉科」更名為「耳鼻喉頭頸外科」。對此，石崇良表示，這項修正是由耳鼻喉頭頸外科醫學會主動提出，此次更名主要是為了跟上全球趨勢，以符合耳鼻喉及頭頸部的外科訓練內容，醫師證書或診所招牌不需要更改，對於民眾權益也無任何影響。