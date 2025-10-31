《未完的情歌》向井康二拍BL太投入 坦言自己忘了Snow Man
日泰合製的電影《未完的情歌》是維拉奇通吉拉繼泰國BL神劇《只因我們天生一對》後的大銀幕話題新作，由《一級玩家》人氣演員森崎溫與日本偶像團體Snow Man成員向井康二主演。
其中向井康二在演繹片中唱深情唱情歌的橋段非常投入，甚至直呼：「我幾乎完全忘了自己是 Snow Man 的成員。」對手演員森崎溫也大讚：「看到完全不一樣的向井！」《未完的情歌》故事穿梭東京與曼谷，描繪曖昧與揪心交織的純愛故事。
日泰合製的電影《未完的情歌》森崎溫。（圖／仲業文創提供）
《未完的情歌》故事講述總是過分正經、嚴謹的靦腆研究員壯太，某日突然接到外派泰國的工作機會，意外與當年不告而別的初戀小海重逢。睽違六年的命定重逢、悸動依舊，但苦戀的痛楚卻將壯太一點點吞噬，那首「未完的情歌」承載著他們之間的密語，還有小海道不出口的真心……。
日泰合製的電影《未完的情歌》Snow Man成員向井康二主演。（圖／仲業文創提供）
兩人談到劇中一幕小海對壯太唱情歌的經典橋段，森崎興奮地回憶道：「向井真的超級帥！那是平常在 Snow Man 的向井康二身上看不到的表情！我當下心想，原來他也會有這樣的表情嗎？」向井也坦言：「拍攝時，我幾乎完全忘了自己是 Snow Man 的成員。」這場在劇中登場的震撼現場演出，對壯太與海兩人來說都是感情轉折的關鍵時刻，兩人也誠摯邀請觀眾到在大銀幕上親身感受那份心動與感動。
電影《未完的情歌》由日泰黃金製作團隊聯手打造，由掀起全球BL熱潮的話題戲劇《只因我們天生一對》導演維拉奇通吉拉（Weerachit Thongjila）執導，《一級玩家》人氣演員森崎溫與日本偶像團體 Snow Man 成員向井康二共同主演。本片將於11月7日感動獻映。
