未定案前盧秀燕逕自宣布好市多新址 陳廷秀：訊息誤導民眾、地方期待落空

[Newtalk新聞] 台中市長盧秀燕今（4）日宣布好市多台中第三店將落腳台中精機原址，引來在市議會中一向支持市府的無黨籍議員陳廷秀批評，陳廷秀說：「目前這個案子還沒定案，市府只是通過階段性審查，後續仍需送內政部審議，也還未獲美國 Costco 總部確認」。

盧秀燕上午訪時說：「好市多已透過第三店的地主向台中市政府提出用地的審查，這塊地大概 3.21 公頃，位在大肚山的科技走廊，也是台灣大道通往海線最重要的交通節點、最重要的門戶。不過這個事情沒有定案，因除了經過台中市政府的審查外，還必須送內政部，也因此我們可證實有這回事，但是正式、正確的地點，或是最後結果，是不是落腳在這個地方，還是要由好市多來宣布，謝謝。」

市議員陳廷秀隨即在議會質詢表示，早上看到市府新聞一出，許多海線鄉親馬上傳訊息關心「好市多是不是確定要設在台中精機？」他要提醒市府三件事：一，交通影響評估要先過關。捷運藍線即將動工，未來十年交通黑暗期在所難免，這樣的地點怎麼可能不塞？

第二，程序與事實要說清楚。市府審查只是程序之一，卻直接對外發布「將落腳台中精機」的新聞，這樣的訊息恐誤導民眾，也讓地方白白承受期待落空的失望。

第三，城鄉平衡發展要顧到海線。好市多自己也說過，新設點要與南屯、北屯店維持 25 分鐘車程距離。若再設在西屯，不僅距離太近，更會引發週邊嚴重交通阻塞黑暗期的疑慮！同時也忽視海-台中港務專區交通順暢、腹地寬廣的優勢。

陳廷秀議員認為，招商固然重要，但更重要的是要兼顧程序正確與區域平衡。今日在議會中再向市長要求具體說明。

台中市長盧秀燕回覆：台中都市計畫審查都是公開透明，市府對於業者送案都是採被動審查，所以早上市府宣佈的訊息這不是定案，只是審議的過程宣布；另提到，好市多選址設店評估考量，也有自己的考量機制，也強調這不是好市多的選址定案。

在議會質詢中，陳廷秀也請市府別讓海線的發展機會再被忽略！也提到〈專業決策要凌駕一切〉之前在所提供給好市多的評估簡報說帖中，也提及設址於港務專區的種種利基，也舉例三井 outlet 設點於港務專區的確實發展及地方貢獻。

陳廷秀同時表示，台灣港務公司董事長周永暉也為此特別致電美國 Costco 總公司，表達港市合作共同來促進海線發展誠意！也提到若好市多設店於港務專區，屆時營運獲利會反應在港務公司，屆時也會回歸到港務回饋金來挹注市府財政，這比設在台中精機私人土地上對市民更有貢獻。

陳廷秀強調，聯繫過程中好市多強調，設店選址此重要決策，會由 Costco 總公司最快 12 月 25 日來做對外宣布，既然如此，那市府為何今早就如此倉促來宣佈 Costco 的選址訊息？確實很不妥，也造成海線鄉親的誤解，甚至辜負大家對於市府落實縮短城鄉差距的期待！

